Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей. Об этом 11 июня сообщила «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго.

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Общество Ученый сообщил о росте заразности коронавируса Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК. Об этом сообщил ученый из Гонконга, пишет South China Morning Post. 40

Происшествия Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие по делу о ДТП с участием артиста требуют в исках около 40 миллионов рублей, пишут «Известия». 905

Здоровье Миру прогнозируют третью волну коронавируса Американский врач Чад Крилич считает, что новая волна коронавирусной инфекции уже близко. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle. 44

Происшествия Соловьёв прокомментировал планы адвоката Ефремова засудить его Телеведущий Владимир Соловьёв высмеял намерение адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судиться с ним из-за разглашения результатов экспертизы. 60

Общество Москву ожидает новое арктическое вторжение Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение. 35

Происшествия На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы Ранее краевой главк МЧС сообщил, что при перекачке авиационного топлива (керосин) из баржи на р. Большая Хета в н.п. Тухард (78 км от Дудинки) в результате разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт в объёме 10 кубометров. 6

Авто АвтоВАЗ планирует удешевить производство автомобилей Lada В скором времени ступицы автомобилей Лада Веста начнут делать из дешевой стали. Об этом сообщает официальный сайт «avtonovostidnya.ru». 24

Общество Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19 Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом. 1,3K

Экономика Кудрин сообщил о застое в экономике Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы. 2,4K

Общество За сутки во Владимирской области выявлено 44 случая коронавируса Новые заразившиеся появились почти во всех районах региона Во Владимирской области за сутки подтвердили еще 44 случая коронавируса. 857