Общество
ИзвестияРоссиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей. Об этом 11 июня сообщила «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго.
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Жители Марий Эл не будут платить за установку и поверку электросчетчиков
Марийская правда09 июля в 04:15
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Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Общество
Ученый сообщил о росте заразности коронавируса
Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК. Об этом сообщил ученый из Гонконга, пишет South China Morning Post.
РБК 03:53
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших
Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие по делу о ДТП с участием артиста требуют в исках около 40 миллионов рублей, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 15:02
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем
Газета.Ru вчера в 11:56
Здоровье
Миру прогнозируют третью волну коронавируса
Американский врач Чад Крилич считает, что новая волна коронавирусной инфекции уже близко. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.
Газета.Ru 05:16
Происшествия
Умер главный свидетель по делу о гибели туристов на перевале Дятлова
Руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич рассказал агентству, что самый первый и главный свидетель умер 3 июля.
Фонтанка.Ру 05:15
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Происшествия
Соловьёв прокомментировал планы адвоката Ефремова засудить его
Телеведущий Владимир Соловьёв высмеял намерение адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судиться с ним из-за разглашения результатов экспертизы.
Известия вчера в 16:46
Технологии
Компьютерные сети в российских школах защитят от вредной информации
Москва, 12 июля 2020, 11:42 — REGNUM В России разработают систему блокировки вредной информации, которая будет внедрена в образовательных учреждениях.
REGNUM 04:42
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Происшествия
На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы
Ранее краевой главк МЧС сообщил, что при перекачке авиационного топлива (керосин) из баржи на р. Большая Хета в н.п. Тухард (78 км от Дудинки) в результате разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт в объёме 10 кубометров.
РИА Новости 05:26
Происшествия
В Петербурге при падении деревьев из-за ветра пострадали два человека
Два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
РИА Новости вчера в 13:28
Политика
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
Политика
В США заявили о сдавшихся Западу ученых лаборатории Уханя
Ученые лаборатории Уханя сдались Западу и поделились информацией о происхождении коронавируса, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.
Lenta.ru 03:45
Авто
АвтоВАЗ планирует удешевить производство автомобилей Lada
В скором времени ступицы автомобилей Лада Веста начнут делать из дешевой стали. Об этом сообщает официальный сайт «avtonovostidnya.ru».
Лезги газет 10 июля в 17:25
Футбол
«Спартак» проиграл «Сочи» в 28-м туре первенства России
В результате "Сочи" одержал важнейшую для себя викторию: набрав 33 очка, " барсы" догнали "Спартак" и ушли из зоны вылета.
Российская газета вчера в 15:33
Политика
Путин поздравил россиян с Днем рыбака
РИА Новости 04:33
Здоровье
Вкусный и доступный напиток снизит риск цирроза печени
В среднем же у любителей кофе риск заболеть циррозом снижается на 21%, пишет «МедикФорум».
Волгоградская правда вчера в 13:38
Политика
Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске
Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции появился на публике в маске.
RT на русском вчера в 19:19
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
Общество
За сутки во Владимирской области выявлено 44 случая коронавируса
Новые заразившиеся появились почти во всех районах региона Во Владимирской области за сутки подтвердили еще 44 случая коронавируса.
Pro Город Владимир 10 июля в 03:00
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Здоровье
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08