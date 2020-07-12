Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей. Об этом 11 июня сообщила «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго.

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Здоровье Лучше отказаться совсем: диетологи назвали псевдополезные продукты — их обожают худеющие и мамы Обезжиренные кисломолочные продукты Эндокринолог и диетолог Областного центра клинической диетологии и коррекции веса Ирина Татарникова объясняет — такие продукты обезжиривают на производстве, и их вес от этого уменьшается.

Здоровье Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах По словам диетолога, вредны для работы мозга трансжиры, которые делают клеточную мембрану жесткой, мешая клеткам нормально функционировать.

Политика В окружении Зеленского сочли Сенцова «морально прогнившим приспособленцем» В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.

Единоборства Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

Общество В России выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом За сутки в 84 российских регионах выявили 6615 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Политика МИД Греции назвал проблему собора Святой Софии мировой Греческий министр иностранных дел Никос Дендиас заявил, что решение Турции по изменению статуса собора Святой Софии в Стамбуле является мировой проблемой, а не проблемой греко-турецких отношений. 12

Политика Германия призвала Евросоюз наказать Россию за кибератаку на бундестаг С призывом странам ЕС ввести санкции против России за массовую кибератаку на германский бундестаг 5 лет назад выступило правительство Германии, 12 июля сообщает агентство DPA. 8

Экономика Кудрин сообщил о застое в экономике Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы. 2,4K