Общество
ИзвестияРоссиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5-20 тыс. рублей. Об этом 11 июня сообщила «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго.
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Политика
Иран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор
Коммерсантъ вчера в 22:25
Происшествия
Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске
В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
Известия вчера в 17:16
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия вчера в 06:20
Политика
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
Кино
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка».
Культуромания 09 июля в 10:45
Общество
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Алдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Россиянин Петр Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
ТАСС вчера в 03:02
Общество
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.
РИА Новости 00:03
Религия
Что запрещается делать 12 июля, на Петров день
Поскольку день Петра и Павла считается большим церковным праздником, запрещается любая работа, уборка и стирка.
Волгоградская правда вчера в 23:44
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости вчера в 08:26
Теннис
Рублёв победил Берреттини и вышел в финал теннисного турнира в Австрии
RT на русском вчера в 10:14
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК вчера в 09:39
Происшествия
Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в день аварии
Газета.Ru вчера в 10:13
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
Напомним, что внедорожник Niva (2123) является изначально разработкой АВТОВАЗа и ее сборка стартовала еще в 2000 году под маркой LADA.
Evo-rus.com 00:00
Политика
NYT: Джозеф Байден побеждает на первичных выборах в штате Луизиана
Бывший вице-президент США Джозеф Байден, заручившийся достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, побеждает на первичных выборах (праймериз) в американском штате Луизиана.
ТАСС вчера в 21:29
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Гаджеты
IPhone 12 сравнили с iPhone SE 2016 и 2020
Магазин Mobile Fun разместил в YouTube новый видеоролик, в котором демонстрируются макеты смартфонов линейки iPhone 12, созданные по чертежам и используемые производителями аксессуаров для создания чехлов.
iXBT.com 00:51
Общество
Столичный регион ждет новое арктическое вторжение
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики.
Российская газета вчера в 22:42
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:12
Общество
Вячеслав Володин предложил саратовским властям «собирать вещички»
Правильно было бы собирать вещички с пляжа, закончить кушать шашлыки, выгуливать корги, прекратить отдых и заняться решением вопросов, - заявил Володин.
КП - Саратов вчера в 16:18
Армия и оружие
Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе
Газета.Ru вчера в 09:32
Экономика
В Кремле не поверили, что 45% россиян выживают на 15 тысяч рублей
После пандемии COVID-19 доля россиян, чей доход не превышает 15 тысяч рублей в месяц, возросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне.
ИА Хакасия 08 июля в 17:17
Политика
Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ вчера в 04:16
Происшествия
142 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области
В Новосибирской области с начала пандемии от коронавируса умерли уже 142 человека, такие данные приводит региональный оперативный штаб по борьбе с опасной вирусной инфекцией.
АиФ Новосибирск 01:09
Хоккей
23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий умер после тренировки
Аргументы и Факты 10 июля в 10:19
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com 10 июля в 03:53
Армия и оружие
Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Турция начала испытания зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом портал Fighter Jets World.
Piter.tv вчера в 03:08
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13