Общество

ИзвестияИзвестияРоссиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5-20 тыс. рублей. Об этом 11 июня сообщила «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго.
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СМИ: россиян освободили от расходов на электросчетчики

ТК Звезда03:17

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Комсомольская правда02:22

Жители Марий Эл не будут платить за установку и поверку электросчетчиков

Марийская правда09 июля в 04:15

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Известия00:10

Россиян освободили от расходов на электросчетчики

URA.Ruвчера в 22:49

В России жителям больше не надо платить за проверки электросчетчиков

Северпоствчера в 15:40

Жители России больше не будут платить за установку электросчетчиков

REGNUM01:39
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Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

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Футбольный клуб «Сочи» обыграл московскую команду «Спартак» в матче 28-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
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Иран назвал причиной катастрофы украинского Boeing человеческий фактор

Коммерсантъ вчера в 22:25
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Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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Общество

В России за сутки от COVID-19 полностью выздоровели 3 615 человек

В стране зафиксировано 130 летальных исходов от COVID-19. При этом за сутки в России полностью выздоровели 3 615 человек.
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Здоровье

ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости.
Парламентская газета 10 июля в 13:58
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Происшествия

Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе

По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
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Общество

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 501 тыс

За все время распространения коронавируса в России от инфекции вылечились 501 061 человек.
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Общество

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РИА Новости вчера в 22:30
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Шоу-бизнес

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Экономика

Пенсионерам хотят проиндексировать пенсии на 14,4 % — последние новости пенсии на 12 июля

На порталах правовой информации появились сведения о новой законодательной инициативе, поступившей в Государственную думу для обсуждения.
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
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Происшествия

Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП

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Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса

Китайские ученые в статье, опубликованной в издании Diabetologia, пришли к выводу, что одним из важных факторов повышения смертности от коронавируса является высокий уровень сахара в крови.
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

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Газета.Ru вчера в 18:32
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Политика

На Украине рассказали о планах показывать фильмы на мове в Москве

Киеву следует поработать над возрождением величия кинематографа, чтобы в Москве показывали фильмы на украинском языке, заявил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.
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Общество

Путин поздравил коллектив «Орленка» с юбилеем

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников праздничных мероприятий, посвящённых 60-летию Всероссийского детского центра "Орлёнок", отметив, что это значимое событие для всего коллектива, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 03:51
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Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
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Политика

Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился шанс вернуть Крым.
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Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения

Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
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В российских школах на компьютерах установят систему блокировки опасного контента

Центр создан с целью выработки системы по защите молодого поколения, детей и подростков от воздействия негативной информации.
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