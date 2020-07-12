Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5-20 тыс. рублей. Об этом 11 июня сообщила «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго.

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

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