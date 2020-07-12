Общество
ИзвестияРоссиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5-20 тыс. рублей. Об этом 11 июня сообщила «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго.
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Общество
Московские врачи вылечили от коронавируса еще 465 пациентов
В Москве от коронавируса вылечились еще 465 пациентов.
Газета.Ru 02:32
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Единоборства
Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество
Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске 11 июля начался митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
News.ru вчера в 01:52
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
ТАСС вчера в 03:02
Здоровье
Лучше отказаться совсем: диетологи назвали псевдополезные продукты — их обожают худеющие и мамы
Обезжиренные кисломолочные продукты Эндокринолог и диетолог Областного центра клинической диетологии и коррекции веса Ирина Татарникова объясняет — такие продукты обезжиривают на производстве, и их вес от этого уменьшается.
НГС.Кемерово 00:00
Религия
Православные тамбовчане празднуют День святых апостолов Петра и Павла
Тамбовчане сегодня отмечают один из великих праздников у православных - День святых апостолов Петра и Павла.
Онлайн Тамбов.ру 02:37
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
Discover24 02:26
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Экономика
На застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер
Еще в 2017 году московские власти одобрили проект планировки этой территории — на ней могут быть построены четыре высотных комплекса общей площадью 1 млн кв. м, из которых около 600 тыс. кв. м могут быть жильем.
РБК 02:01
Футбол
«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» обыграл московскую команду «Спартак» в матче 28-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия вчера в 20:14
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
News.ru вчера в 12:25
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Политика
Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился шанс вернуть Крым.
URA.Ru вчера в 23:32
Фигурное катание
Тутберидзе признана ISU лучшим тренером мира
РИА Новости вчера в 10:38
Общество
Число заражённых коронавирусом в Югре приблизилось к 12 тысячам
Ханты-Мансийск, 11 июля 2020, 09:18 — REGNUM В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 02:18
Шоу-бизнес
Экс-супругу Аршавина не узнали на фото после пластической операции
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина решилась на пластическую операцию.
Пятый канал вчера в 23:36
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за пасынка
История Марины Балмашевой, которая влюбилась в пасынка, потрясла всю Россию.
StarHit.ru вчера в 09:00
Здоровье
Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков
Последствия необоснованного применения антибиотиков могут быть серьезными, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 июля в видео, размещенном на своем канале в Youtube.
ИА Красная Весна вчера в 03:39
Хоккей
Дисциплинарный комитет ФХР возбудил дело по факту смерти хоккеиста
Возбуждено дело по факту смерти хоккеиста ХК «Южный Урал» из Орска Павла Крутия, заявили в Федерации хоккея России (ФХР) 11 июля, сообщает пресс-служба ФХР.
ИА Красная Весна вчера в 07:25
Общество
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Гаджеты
Смартфоны Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro получат поворотную камеру от своего предшественника
Смартфоны Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro унаследуют главную фишку своего предшественника Zenfone 6. Речь идет о поворотной камере, которая выделяет устройства на цифровом рынке среди конкурентов.
Актуальные Новости вчера в 11:07
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Гаджеты
Раскрыты секретные функции смартфонов
Секретные возможности смартфонов раскрыл эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, передает агентство «Прайм».
Lenta.ru вчера в 23:55
Общество
Погибшую на Бали Тропицель похоронили в Петербурге
В Петербурге на Серафимовском кладбище похоронили 18-летнюю россиянку Анастасию Зубрину, известную под псевдонимом Настя Тропицель.
Взгляд.ру вчера в 13:21
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» поделили очки
Питерский «Зенит» в рамках чемпиона России прибыл в Грозный, чтобы в рамках 28-го тура сразиться с местным «Ахматом».
Евро-футбол.ру вчера в 13:29
Футбол
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.
Российская газета вчера в 17:50