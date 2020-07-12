Общество
ИнтерфаксРоссиян освободили от расходов на электросчетчики
Потребители освобождены от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Теперь их обязаны нести энергокомпании - гарантирующие поставщики в многоквартирных домах и сетевые компании в случае частной жилой застройки.
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Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 19:36
Общество
Пуски ракет «Союз» с космодрома Куру будут возобновлены в октябре
Пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на середину октября.
RT на русском 20:50
Религия
«Посиделки у бабушки Пелагеи»: Петр и Павел день убавили
Петров день последний раз в году солнышко "играет", по народному слову крылатому как на Светло Христово Воскресенье.
Московский Комсомолец Калуга 10:48
Наука
Обнаружены длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом
Китайские ученые из Уханьского института вирусологии обнаружили длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом.
ТК Звезда вчера в 00:29
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе
По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС 22:06
Здоровье
Диетолог разрешила колу, чипсы и бургеры
По мнению диетолога Ольги Григорян, к рисковым продуктам относятся кола, чипсы, бургеры.
Невские Новости 10:53
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 18:32
Наука
Установлена польза черноплодной рябины при гипертонии
Исследование британских ученых установило, что побороть гипертонию помогут ягоды черноплодной рябины.
ТК Звезда 21:29
Общество
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета 21:40
Космос
Астрономы нашли новые доводы против существования девятой планеты
ToDay News Ufa 09 июля в 08:48
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
Оценен риск заразиться коронавирусом в самолете
Некоторые услуги на борту самолета могут увеличить риск заражения коронавирусом.
Lenta.ru 21:51
Общество
Devolver Digital показала первый геймплей Shadow Warrior 3
Игромания.ру 15:12
Политика
Зеленая партия США выдвинула своего кандидата на пост президента
Американская Зеленая партия официально выдвинула кандидатом на пост президента 67-летнего Хоуи Хокинса.
Московский Комсомолец 20:23
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru 16:19
Киберспорт
В Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage.
Piter.tv 07:27
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за пасынка
История Марины Балмашевой, которая влюбилась в пасынка, потрясла всю Россию.
StarHit.ru 09:00
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
Политика
Собор Святой Софии в Стамбуле разрешили использовать в качестве мечети
Собор Святой Софии в Стамбуле разрешили использовать в качестве мечети. Об этом пишет CNN в пятницу, 10 июля.
Клопс вчера в 11:32
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Единоборства
Казахстанец Жумагулов проиграл дебютный бой в UFC
На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 251. Состоялись бои раннего предварительного карда.
Спорт-Экспресс 19:58
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Газета.Ru 13:50
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru вчера в 05:40
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21