Потребители освобождены от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Теперь их обязаны нести энергокомпании - гарантирующие поставщики в многоквартирных домах и сетевые компании в случае частной жилой застройки.

Россиян освободили от расходов на электросчетчики

Наука Установлена польза черноплодной рябины при гипертонии Исследование британских ученых установило, что побороть гипертонию помогут ягоды черноплодной рябины.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Политика Зеленая партия США выдвинула своего кандидата на пост президента Американская Зеленая партия официально выдвинула кандидатом на пост президента 67-летнего Хоуи Хокинса.

Единоборства Казахстанец Жумагулов проиграл дебютный бой в UFC На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 251. Состоялись бои раннего предварительного карда.