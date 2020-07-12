Общество

ИнтерфаксИнтерфаксРоссиян освободили от расходов на электросчетчики

Потребители освобождены от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Теперь их обязаны нести энергокомпании - гарантирующие поставщики в многоквартирных домах и сетевые компании в случае частной жилой застройки.
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Россиян освободили от расходов на электросчетчики

URA.Ru22:49

Жителей России в пандемию освободили от расходов на электросчетчики

Росбалт20:32

Россиян освободили от расходов на электросчетчики

Интерфакс10:27

В России жителям больше не надо платить за проверки электросчетчиков

Северпост15:40

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Телеканал 360°11:22

Жителей России освободили от расходов на электросчетчики

БИЗНЕС Online11:14

Россиян освободили от расходов на покупку и установку электросчётчиков

Life.ru15:03
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Общество

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Пуск российской ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во французской Гвиане запланирован на середину октября.
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С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

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