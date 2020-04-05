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Газета.RuГазета.RuРоссиян освободят от пени за неуплату ЖКХ

Как уточняют источники СМИ, решение будет действовать до 1 января 2021 года. Документ также предусматривает отсутствие начислений пени за несвоевременное внесение взносов за капитальный ремонт, а также по договорам ресурсоснабжения управляющими организациями и товариществами собственников жилья.
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с чего всё началось

Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.
Ведомости10:14

Подробнее о событии

Начисления пени при неоплате коммунальных услуг приостанавливается до 1 января

Эхо Москвы15:00

Россиян освободят от штрафов за неоплату коммунальных услуг

Комсомольская правда12:12

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

РБК12:23

Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг до конца года

Forbes12:14

СМИ: россиян решили временно освободить от пени за неуплату «коммуналки»

Телеканал 360°13:28

СМИ сообщили об отмене правительством штрафов за просрочку коммунальных платежей

Говорит Москва11:25

Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

Ведомости10:14
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Общество

В Крыму продлили режим самоизоляции до 30 апреля

На территории Республики Крым в воскресенье, 5 апреля, продлили действие режима самоизоляции граждан до конца месяца.
Известия 15:04
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Политика

Реструктуризация кредитов банками начнется с понедельника

Вячеслав Володин рассказал о вступлении в силу закона о кредитных каникулах. Видеобращение размещено в инстаграм политика.
Саратов 24 06:41
Транспорт

РЖД отменили поезда в Калининград

С понедельника РЖД временно отменяют поезда в сообщении между городами России и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, сообщила компания.
Взгляд.ру 07:04
Общество

Названы регионы России без коронавируса. Их осталось всего шесть

Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 до сих пор не выявили всего в шести регионах России.
Пятый канал 06:55
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Российская газета 15:54
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Политика

В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым

ИА Красная Весна 09:55
Энергетика

Лукашенко назвал цену российскому газу

Подходящую цену назвал президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.
Lenta.ru 02 апреля в 07:17
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Общество

Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.
РИА Новости 16:36
Здоровье

В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы

В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы.
Комсомольская правда 15:39
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском 15:53
Общество

В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Piter.tv 16:33
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Наука

Таяние ледника в Антарктике может спровоцировать катастрофу

Как сообщает ToDay News Ufa, ледник располагается в Антарктике, и он стремительно таит. Это может привести к серьезной катастрофе.
ToDay News Ufa 16:13
Футбол

«Спартак» арендовал самолет, чтобы доставить Тиля домой

Чтобы помочь игроку присоединиться к своей семье клуб арендовал самолет до Берлина, а уже потом Тиль сменил рейс и добрался до Амстердама.
Матч ТВ 15:13
Происшествия

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Российская газета 05:48
Экономика

Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике

Для российской экономики в связи с пандемией коронавируса наступает этап новой реальности.
РБК 16:34
Общество

Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Znak.com 09:07
Шоу-бизнес

Павел Воля насмешил пользователей танцем в платье Ляйсан Утяшевой

На видео Ляйсан одета в блестящее обтягивающее платье с открытой спиной, Павел Воля стоит рядом в желтом спортивном костюме.
Экономика сегодня вчера в 12:35
Футбол

Валерий Карпин стал отцом в пятый раз

Вчера, 4 апреля, футболист радостно заявил, что в пятый раз стал папой.
ГлобалМСК.ру 11:02
Общество

Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом

Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19.
Вести.Ru 15:47
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 18:44
Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражен коронавирусом, он находится дома.
РИА Новости 05:29
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Общество

В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту

В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Российская газета 12:52
Кино

Режиссёр «Хранителей» снимет новый фильм ужасов для Universal

Лос-Анджелес, США, 2 апреля 2020, 16:18 — REGNUM Стивен Уильямс, снимавший эпизоды для сериала HBO «Хранители», подписал контракт с кинокомпанией Universal на создание оригинального фильма ужасов.
REGNUM 02 апреля в 09:18
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

В России за последники сутки закфиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Peterburg2.ru 07:18
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