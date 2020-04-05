Коронавирус
Газета.RuРоссиян освободят от пени за неуплату ЖКХ
Как уточняют источники СМИ, решение будет действовать до 1 января 2021 года. Документ также предусматривает отсутствие начислений пени за несвоевременное внесение взносов за капитальный ремонт, а также по договорам ресурсоснабжения управляющими организациями и товариществами собственников жилья.
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с чего всё началось
Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.Ведомости10:14
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Общество
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Общество
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Происшествия
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Общество
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64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Экономика
Силуанов заявил об окончании «тучных времен» в экономике
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Общество
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Общество
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Общество
Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом
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Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Общество
В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту
В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Кино
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В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
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