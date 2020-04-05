Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.

с чего всё началось

Как уточняют источники СМИ, решение будет действовать до 1 января 2021 года. Документ также предусматривает отсутствие начислений пени за несвоевременное внесение взносов за капитальный ремонт, а также по договорам ресурсоснабжения управляющими организациями и товариществами собственников жилья.

Россиян освободят от пени за неуплату ЖКХ

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