Россиян освободят от пени за неуплату ЖКХ

Как уточняют источники СМИ, решение будет действовать до 1 января 2021 года. Документ также предусматривает отсутствие начислений пени за несвоевременное внесение взносов за капитальный ремонт, а также по договорам ресурсоснабжения управляющими организациями и товариществами собственников жилья.