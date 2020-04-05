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Газета.RuГазета.Ru
Россиян освободят от пени за неуплату ЖКХ
РБК
  • Piter.tv0:38
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Как уточняют источники СМИ, решение будет действовать до 1 января 2021 года. Документ также предусматривает отсутствие начислений пени за несвоевременное внесение взносов за капитальный ремонт, а также по договорам ресурсоснабжения управляющими организациями и товариществами собственников жилья.В источнике
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С чего всё начиналось
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Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.
Ведомости 10:14
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Начисления пени при неоплате коммунальных услуг приостанавливается до 1 января

Эхо Москвы 15:00
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СМИ: россиян решили временно освободить от пени за неуплату «коммуналки»

Телеканал 360° 13:28
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СМИ сообщили об отмене правительством штрафов за просрочку коммунальных платежей

Говорит Москва 11:25
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