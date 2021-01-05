Трамп на фоне протестов в США пообещал не признавать поражение на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе акции в Вашингтоне, где собрались его сторонники, в очередной раз заявил, что никогда не признает своего поражения на выборах главы страны.