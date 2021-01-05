Эксперт оценила ситуацию на ипотечном рынке в России
Президент фонда «Институт экономики города», руководитель комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежда Косарева оценила ситуацию на ипотечном рынке в стране.В источнике
С чего всё началось
Финансовый прогноз-2021: что будет с рублем, вкладами и ценами на жилье?
В прошлом году цены росли (да так, что даже президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с подорожанием продуктов), а рубль и ставки по вкладам, напротив, падали.
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