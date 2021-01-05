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Эксперт оценила ситуацию на ипотечном рынке в России

Президент фонда «Институт экономики города», руководитель комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежда Косарева оценила ситуацию на ипотечном рынке в стране.В источнике
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Финансовый прогноз-2021: что будет с рублем, вкладами и ценами на жилье?

В прошлом году цены росли (да так, что даже президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с подорожанием продуктов), а рубль и ставки по вкладам, напротив, падали.
Аргументы и Факты5 января в 16:05
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Эксперт по недвижимости Ксения Аверс оценила ситуацию на рынке жилья в РФ

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Эксперты спрогнозировали ситуацию на российском рынке жилья в 2021 году

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40 компаний могут уйти с банковского сектора в 2021 году

Начиная с 2013 года ЦБ начал активно избавлять рынок от недобросовестных игроков Опрошенные изданием РИА Новости аналитики выразили мнение, что в текущем году около 40 кредитных организаций могут покинуть банковский сектор.
40 компаний могут уйти с банковского сектора в 2021 году
Центральная Служба Новостей6 января в 00:32

Трамп на фоне протестов в США пообещал не признавать поражение на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе акции в Вашингтоне, где собрались его сторонники, в очередной раз заявил, что никогда не признает своего поражения на выборах главы страны.
Аргументы и Факты6 января в 14:25