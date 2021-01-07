По мнению эксперта, цены на российские квартиры продолжат расти, однако к середине года начнут "вставать" из-за падения спроса. Так к концу 2021 года жилье в стране подешевеет, передает слова Селина "Аргументы и факты".

С чего всё началось Финансовый прогноз-2021: что будет с рублем, вкладами и ценами на жилье? В прошлом году цены росли (да так, что даже президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с подорожанием продуктов), а рубль и ставки по вкладам, напротив, падали. Аргументы и Факты 5 января в 16:05