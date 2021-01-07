Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Экономика сегодня
Экономика сегодня

Россиян ожидает падение цен на жилье к концу 2021 года

По мнению эксперта, цены на российские квартиры продолжат расти, однако к середине года начнут "вставать" из-за падения спроса. Так к концу 2021 года жилье в стране подешевеет, передает слова Селина "Аргументы и факты".В источнике
Рамблер
Экономика сегодня
Народные новости
ФАН
RT на русском
С чего всё началось
Аргументы и Факты

Финансовый прогноз-2021: что будет с рублем, вкладами и ценами на жилье?

В прошлом году цены росли (да так, что даже президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с подорожанием продуктов), а рубль и ставки по вкладам, напротив, падали.
Аргументы и Факты5 января в 16:05
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Эксперт по недвижимости Ксения Аверс оценила ситуацию на рынке жилья в РФ

Экономика сегоднявчера в 07:40
ГлобалМСК.ру

Эксперты оценили ситуацию на российском рынке недвижимости

ГлобалМСК.рувчера в 03:05
Народные новости

Эксперты спрогнозировали ситуацию на российском рынке жилья в 2021 году

Народные новостивчера в 02:34
ФАН

Эксперт оценил ситуацию на российском рынке недвижимости

ФАНвчера в 01:25
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с ценами на жильё в России

RT на русском6 января в 09:27
Рамблер

Эксперты оценили влияние льготной ипотеки на рынок недвижимости

Рамблер5 января в 01:40

В Вооруженных силах вылечили от коронавируса более 24,6 тыс. военнослужащих

По сведениям на 7 января в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на Covid-19 сняли с медицинского контроля 95 375 военнослужащих.
Российская газетавчера в 13:13