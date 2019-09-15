Экономика

OAnewsOAnewsРоссиян ожидает рост цен на гречку

Причиной роста цен на гречку называют сокращение производства, поэтому в ближайшее время ожидать удешевления этого продукта не стоит. Основное подорожание гречки отмечается в сегменте оптовых закупок, однако подобная тенденция коснется и розничной продажи.
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с чего всё началось

Эксперты дали прогноз по ценам на популярные крупы

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:30

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Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы

ПРАЙМвчера в 20:15

Россиян предупредили о возможном росте цены на гречу

URA.Ruвчера в 20:56

Пшено подешевеет, а гречка может подорожать. Эксперты спрогнозировали изменение цен на крупы

Телеканал 360°вчера в 21:24

Эксперты спрогнозировали цены на самые популярные крупы в России

ТК Звездавчера в 21:26

Эксперты рассказали о росте цен на гречку

News.ruвчера в 20:53

Маркетолог объяснил, почему у москвичей не получится сэкономить на продуктах

Вечерняя Москва05:09

Эксперты спрогнозировали изменения цен на крупы

ФедералПрессвчера в 23:55
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
Энергетика

Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов

Газета.Ru 18:59
Политика

Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
Известия 14:19
Единоборства

Канадец Циркунов победил на турнире UFC уникальным удушающим приемом

Канадско-латвийский боец смешанного стиля русского происхождения (ММА) Михаил Циркунов одержал победу на турнире UFC Fight Night 158, проходившем в Ванкувере, с помощью уникального удушающего приёма.
REGNUM 07:57
Общество

Официальное сообщение мэрии Якутска по застройщику

Застройщик может умышленно затягивать время с целью вынудить администрацию города на противозаконные действия по выдаче разрешения на строительство – путем давления со стороны владельцев квартир в данном доме.
SakhaLife.ru 08:51
Политика

Джонсон заявил о выходе Британии из ЕС 31 октября «со сделкой или без»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье, опубликованной в газете The Daily Telegraph, заявил, что в ближайшие несколько недель Лондон и Брюссель смогут договориться об условиях выхода Британии из Евросоюза.
РБК 20:35
Авто

Mercedes-AMG GT 63 S получил 880-сильный двигатель

Mercedes AMG GT 63 S является одним из самых продаваемых спортивных седанов бренда, однако, этого оказалось недостаточно для немецкого тюнинг-ателье Posaidon.
32CARS.ru 04:46
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Политика

Премьер Украины назвал лучший ответ России со стороны Киева

Украина в ответ на «российскую агрессию» намерена продемонстрировать России свой успех.
URA.Ru вчера в 11:44
Политика

Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

ТАСС вчера в 09:46
Культура

Кубанский школьник победил в конкурсе солистов Детского хора России

Кубань 24 04:55
Авто

Обновленный Hyundai Solaris появится в продаже в октябре

Компания Hyundai выпустит в продажу обновлённый Solaris в октябре.
Актуальные Новости вчера в 02:20
Здоровье

Кардиолог назвал опасные для сна позы

Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru 16:04
Политика

Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко

Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
Аргументы недели 15:03
Происшествия

Пожар в Красноярске унес жизни 8 человек

Вести.Ru 17:56
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Новосибирской области, в результате три человека погибли.
ТАСС 10:32
Общество

Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Космос

Опубликовано фото межзвездной кометы, открытой астрономом из Крыма

Крымский астроном Геннадий Борисов открыл межзвездную комету.
РЕН ТВ 13 сентября в 19:51
Происшествия

В Казахстане поезд столкнулся с автобусом

Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Кино

HBO готовит еще один приквел «Игры престолов»

Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.
Кinomania 13 сентября в 04:32
Общество

На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»

В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
Наука

Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти

МедиаПоток вчера в 07:01
Армия и оружие

Китай опередил Россию и США в производстве ракет средней дальности

Народные новости 06:37
Политика

Трамп рассмотрит временную торговую сделку с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР.
Политика Сегодня 12 сентября в 18:49
Здоровье

На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд

В некоторых случаях кожный зуд сопровождается расстройствами психики, пишет Planet Today.
Московский Комсомолец 16:10
Общество

В штате Нью-Йорк запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками

Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками, пока федеральные власти лишь рассматривают такую возможность, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 12:28
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Политика

Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию

Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Политика

Трамп отказался от переговоров с Ираном без предварительных условий

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он якобы готов провести встречу с руководством Ирана без предварительных условий.
Экономика сегодня 20:05
Гаджеты

Названы 5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

Эксперты назвали 5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года.
Актуальные Новости 04:48
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