МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пшено в ближайшее время в России станет дешевле, стоимость риса в рознице также будет снижаться, при этом цены на гречневую крупу из-за сокращения производства, скорее всего, будут постепенно расти, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

с чего всё началось

Причиной роста цен на гречку называют сокращение производства, поэтому в ближайшее время ожидать удешевления этого продукта не стоит. Основное подорожание гречки отмечается в сегменте оптовых закупок, однако подобная тенденция коснется и розничной продажи.

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