Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.

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Армия и оружие Сирийская армия вернула контроль над Саракибом Подразделения сирийских правительственных сил вернули под свой контроль город Саракиб, расположенный на востоке провинции Идлиб, сообщает газета «Аль-Ватан» со ссылкой на источник.

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Общество Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.

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Политика В Израиле стартовали третьи за год парламентские выборы В Израиле в 7 утра по местному времени (8:00 мск) открылись избирательные участки на третьих за 11 месяцев парламентских выборах.