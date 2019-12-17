Общество

ТАССТАССРоссиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Роструда.
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Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде. Как пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.
РИА Новостивчера в 22:25

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Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

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Радио Sputnikвчера в 19:00
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 03:01, Ашберн
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