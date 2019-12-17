Общество
ТАССРоссиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Роструда.
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с чего всё началось
Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде. Как пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.РИА Новостивчера в 22:25
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Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
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Дональда Трамп обвинили в мошенничестве с использованием телефона.
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Общество
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Экономика
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Политика
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Технологии
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Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
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В Перми задержан бывший начальник краевого управления капстроительства
Сотрудники МВД задержали бывшего начальника управление краевого строительства Дмитрия Левинского.
Музыка
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Футбол
Джикия объяснил, почему игроки сборной России аплодировали фанатам в Сан-Марино
Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия поделился мыслями об оскорбительных выкриках фанатов национальной команды в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Сан-Марино.
Происшествия
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Культура
Пугачева отказалась от выступлений на «новогодних огоньках»
«Алла Борисовна не будет петь в „новогодних огоньках“», — приводит «Комсомольская правда» слова собеседницы.
Происшествия
В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением
Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
Происшествия
Обвинение предъявлено фигурантам дела о взрыве газа под Белгородом
Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения трём фигурантам дела о взрыве газа в доме в Белгородской области.
Общество
Россия опустилась на 81-е место в рейтинге равноправия полов
Россия опустилась с 75-го на 81-е место рейтинга Global Gender Gap Index (.pdf), публикуемого Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
Здоровье
Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы
Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Армия и оружие
Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов
В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Транспорт
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
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Происшествия
Резервный самолет S7 вылетел из Новосибирска в Бангкок
Резервный самолет авиакомпании S7 Airlines во вторник вылетел из Новосибирска в Бангкок вместо Airbus A320, который вернулся в столицу Сибири из-за неисправности, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой попала в больницу после ссоры со звездной мамой
В семье телеведущей Даны Борисовой разразился очередной скандал, после которого 12-летняя дочь звезды Полина оказалась госпитализирована.
Футбол
В Китае запретили упоминание Озила
В Китае под запрет попало упоминание полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Об этом сообщает The Telegraph.