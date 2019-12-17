Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде. Как пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

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Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Роструда.

Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

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