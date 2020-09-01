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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян передумали допускать к криптовалютам

Центробанк передумал допускать россиян к майнингу криптовалют из разработанной им самим «песочницы», сообщает РБК со ссылкой на Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ).В источнике
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Рамблер

Россиян лишат коллективного майнинга

Рамблер13:48
Lenta.ru

Россиян передумали допускать к криптовалютам

Lenta.ru12:54
РБК

ЦБ не поддержал проект по майнингу криптовалют из своей «песочницы»

РБК11:25
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МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

МИД Дании вызвал посла России в стране из-за инцидента с российским Су-27, который был поднят в воздух на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем и якобы нарушил датские границы.
Известия13:01
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Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite.
РБК13:09
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Врач рассказал о различиях гриппа и коронавируса

Москва, 1 сентября 2020, 15:21 — REGNUM Грипп и коронавирус отличаются, и их сможет отличить опытный врач, однако в то же время у них много похожих симптомов, а потому в этом вопросе наиболее важный показатель — тест на SARS-CoV-2.
REGNUM08:21
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