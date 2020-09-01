В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite.
Москва, 1 сентября 2020, 15:21 — REGNUM Грипп и коронавирус отличаются, и их сможет отличить опытный врач, однако в то же время у них много похожих симптомов, а потому в этом вопросе наиболее важный показатель — тест на SARS-CoV-2.