Россиян планируют обеспечить вакциной от коронавируса за год
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Необходимое для россиян количество вакцины от коронавируса можно будет произвести за 9–12 месяцев, считает глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург отметил, что сначала вакцину получат 10–15 российских регионов, однако не уточнил, какие именно.В источнике
С чего всё началось
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства сообщал, что вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и учителя.
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