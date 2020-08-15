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Россиян планируют обеспечить вакциной от коронавируса за год

Необходимое для россиян количество вакцины от коронавируса можно будет произвести за 9–12 месяцев, считает глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург отметил, что сначала вакцину получат 10–15 российских регионов, однако не уточнил, какие именно.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства сообщал, что вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и учителя.
ТАСС01:01
Подробнее о событии
Российская газета

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Российская газета03:00
РБК

В Центре Гамалеи оценили сроки обеспечения россиян вакциной от COVID-19

РБК02:41
Комсомольская правда

Стало известно, сколько времени понадобится, чтобы обеспечить всех россиян вакциной от коронавируса

Комсомольская правда01:36
Коммерсантъ

Глава Центра Гамалеи: россиян смогут обеспечить вакциной в течение года

Коммерсантъ01:16
ТАСС

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

ТАСС01:01
Национальная служба новостей

Стало известно, когда всю Россию обеспечат вакциной от COVID-19

Национальная служба новостей12 августа в 04:57
Газета.Ru

Полностью обеспечить Россию вакциной от COVID-19 планируется в течение года

Газета.Ru12 августа в 04:29

В ЛНР заявили о предложении силовиков по закупке оружия

"В настоящее время совместно с силовыми ведомствами республики прорабатывается очередное предложение о покупке партии оружия от вооруженных формирований Украины", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.
РИА Новости06:56
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Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости08:53
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Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости05:06
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