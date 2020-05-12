Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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с чего всё началось

Дело окладное: из зарплатного минимума хотят исключить допвыплаты

Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. рублей), пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.
Известиявчера в 17:01

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Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Lenta.ru09:23

В России предложили повысить размер минимального оклада

URA.Ruвчера в 18:16

«Известия»: из МРОТ предложили исключить допвыплаты

ТАССвчера в 18:59

Минимальный оклад в России могут приравнять к МРОТ

Телеканал 360°вчера в 18:51

«Известия»: из МРОТ могут исключить допвыплаты

Газета.Ruвчера в 19:55

В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ

РЕН ТВвчера в 17:14

Дело окладное: из зарплатного минимума хотят исключить допвыплаты

Известиявчера в 17:01
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Общество

Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
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Олейник не подтвердил, что его отстранили от боев UFC на полгода

Российский боец Алексей Олейник заявил, что информация о его полугодичном отстранении от боев является фейковой.
Bookmaker-ratings.ru 12:38
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето

Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
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Общество

В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 16:43
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Наука

В Болгарии нашли самые древние в Европе останки Homo sapiens

В Болгарии нашли самые древние на европейском континенте останки Homo sapiens.
Евразия Daily 02:44
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Общество

Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.
РИА Новости 15:33
Политика

Путин объявил об окончании нерабочего периода

Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
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Игры

В вакансиях Sony обнаружили дату выхода PlayStation 5

В вакансиях на работу компании Sony обнаружена дата выхода консоли PlayStation 5. Её появление на прилавках магазинов ожидали уже в октябре, но представители компании сообщили, что информация является ложной.
OAnews 11:03
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Политика

В слабой оппозиции: лишится ли Хуан Гуайдо международной поддержки

Из-за скандала, разразившегося после попытки насильственного свержения Николаса Мадуро при помощи колумбийских боевиков и американской ЧВК, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо может потерять доверие как внутри страны, так и на международной арене.
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Месси сменил имидж, полностью сбрив бороду

Metaratings 13:59
Политика

Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР

Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
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Сайнс в ближайшие часы подпишет контракт с «Феррари»

"Феррари" официально объявила об уходе Феттеля в конце сезона "Феррари" сделала Феттелю второе предложение Леклер назвал пилота, которого хотел бы позвать в "Феррари" на место Феттеля Феттель считает насмешкой предложение "Феррари" по новому контракту Сироткин: Феттель не справляется с задачей оставаться лидером "Феррари"
Metaratings 11:59
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Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

Рамблер 16:17
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали об изоляторах для призывников с COVID-19

"Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы", - заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:36
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Общество

В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС

Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции.
Российская газета 16:51
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
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Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания

Головной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" вышел в море на контрольные испытания перед включением в состав ВМФ России, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС 17:43
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru 12:54
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Общество

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
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Общество

На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России

Следовательно, уровень смертности от коронавируса может быть выше на 70% от официально заявленного.
Капитал страны 02:48
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
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Здоровье

Эксперт назвал самые эпидемиологически опасные места в Петербурге

Одной из самых опасных зон остается общественный транспорт.
Петербургский дневник 12:41
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Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
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Политика

США признали военные успехи России в Сирии

Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
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Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
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Происшествия

Эксперты проверят поставленные в Петербург аппараты ИВЛ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что специалисты одного из производителей аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) проверят всю аналогичную технику, поставленную в Петербург за последнее время.
Газета.Ru 14:01
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Технологии

Глава NVIDIA к презентации 14 мая приготовил самую крупную видеокарту в мире

Не остался в стороне и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang), который в преддверии намеченной на 14 мая масштабной презентации продемонстрировал некий продукт, иронично названный «самой крупной видеокартой в мире».
3DNews 11:47
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
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Экономика

Нефть стали сливать в море: миру грозит экологическая катастрофа

Московский Комсомолец 10:20
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Энергетика

Стоимость нефти Brent подобралась к $30 за баррель

Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, «министр энергетики Саудовской Аравии приказал Saudi Aramco в июне снизить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в день, что доведет общее сокращение до 4,8 млн баррелей в день от апрельского уровня».
Росбалт 02:59
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