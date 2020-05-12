Экономика
Lenta.ruРоссиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. рублей), пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 18:03, Ашберн
Общество
Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей
На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
Единоборства
Олейник не подтвердил, что его отстранили от боев UFC на полгода
Российский боец Алексей Олейник заявил, что информация о его полугодичном отстранении от боев является фейковой.
Bookmaker-ratings.ru 12:38
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето
Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
Общество
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 16:43
Наука
В Болгарии нашли самые древние в Европе останки Homo sapiens
В Болгарии нашли самые древние на европейском континенте останки Homo sapiens.
Евразия Daily 02:44
Общество
Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.
РИА Новости 15:33
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
Игры
В вакансиях Sony обнаружили дату выхода PlayStation 5
В вакансиях на работу компании Sony обнаружена дата выхода консоли PlayStation 5. Её появление на прилавках магазинов ожидали уже в октябре, но представители компании сообщили, что информация является ложной.
OAnews 11:03
Политика
В слабой оппозиции: лишится ли Хуан Гуайдо международной поддержки
Из-за скандала, разразившегося после попытки насильственного свержения Николаса Мадуро при помощи колумбийских боевиков и американской ЧВК, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо может потерять доверие как внутри страны, так и на международной арене.
Известия 17:01
Футбол
Месси сменил имидж, полностью сбрив бороду
Metaratings 13:59
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
Автоспорт
Сайнс в ближайшие часы подпишет контракт с «Феррари»
"Феррари" официально объявила об уходе Феттеля в конце сезона "Феррари" сделала Феттелю второе предложение Леклер назвал пилота, которого хотел бы позвать в "Феррари" на место Феттеля Феттель считает насмешкой предложение "Феррари" по новому контракту Сироткин: Феттель не справляется с задачей оставаться лидером "Феррари"
Metaratings 11:59
Кино
Певцов ответил критикам фильма «На Париж»
Рамблер 16:17
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об изоляторах для призывников с COVID-19
"Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы", - заявил Герасимов в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:36
Общество
В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС
Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции.
Российская газета 16:51
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости 17:49
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания
Головной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" вышел в море на контрольные испытания перед включением в состав ВМФ России, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС 17:43
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
Общество
На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России
Следовательно, уровень смертности от коронавируса может быть выше на 70% от официально заявленного.
Капитал страны 02:48
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Здоровье
Эксперт назвал самые эпидемиологически опасные места в Петербурге
Одной из самых опасных зон остается общественный транспорт.
Петербургский дневник 12:41
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Политика
США признали военные успехи России в Сирии
Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
Происшествия
Эксперты проверят поставленные в Петербург аппараты ИВЛ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что специалисты одного из производителей аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) проверят всю аналогичную технику, поставленную в Петербург за последнее время.
Газета.Ru 14:01
Технологии
Глава NVIDIA к презентации 14 мая приготовил самую крупную видеокарту в мире
Не остался в стороне и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang), который в преддверии намеченной на 14 мая масштабной презентации продемонстрировал некий продукт, иронично названный «самой крупной видеокартой в мире».
3DNews 11:47
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
Экономика
Нефть стали сливать в море: миру грозит экологическая катастрофа
Московский Комсомолец 10:20
Энергетика
Стоимость нефти Brent подобралась к $30 за баррель
Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, «министр энергетики Саудовской Аравии приказал Saudi Aramco в июне снизить добычу нефти еще на 1 млн баррелей в день, что доведет общее сокращение до 4,8 млн баррелей в день от апрельского уровня».
Росбалт 02:59