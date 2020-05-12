Зарплата — не оклад Вопрос "О предложениях по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ (в части состава минимального размера оплаты труда )" зафиксирован в плане работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений до конца июня.

с чего всё началось

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Наука Химики собрали дешевый электролизер на солнечных батареях Американские и китайские химики разработали новый солнечный электролизер — устройство для получения водорода из воды при помощи солнечной энергии.

Здоровье В больницах России находятся 400 очагов коронавируса 400 очагов инфекции возникло в больницах, заносы несмотря на все профилактические меры существуют, - добавил министр в ходе заседания нижней палаты.

Общество МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года Прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает к 15 июля, продлится до 31 декабря, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Общество Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха. 630

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 723

Политика МИД РФ считает возможными переговоры о поставках вооружений в Иран Москва не исключает начала переговоров о поставках российских вооружений в Иран после снятия с этой страны предстоящей осенью эмбарго Совбеза ООН, заявил «РИА Новости» директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

Общество Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 10

Происшествия В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик. 41

Наука Необходимость отвлекаться на электронную почту заставила людей грустить и злиться Необходимость отвлекаться на сторонние дела во время выполнения задачи вызывает у людей негативные эмоции, такие как грусть и страх.

Политика Путин отметил необходимость увеличить спрос на российские самолеты Необходимо загрузить заказами российские авиастроительные заводы, повысив спрос на отечественные самолеты, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Экономика Россиянам стало сложнее получить кредит Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса. 31

Общество В Волгоградской области планово окончат учебный год Последний звонок, учитывая, что в Волгоградской области сегодня фиксируется рекордное число зараженных коронавирусом, пройдет в дистанционном формате. 3

Интернет Google закрывает сервис Play Music Компания Google заявила, что в скором времени закроет стриминговый музыкальный сервис Play Music. 1

Общество Логистическая компания СДЭК не фиксировала утечку данных клиентов Логистическая компания СДЭК не фиксировала утечку данных своих клиентов, компания дополнительно усиливает свою систему безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 79

Происшествия СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер. 88

Авто В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют. 7

Здоровье 89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. 582