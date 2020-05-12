Экономика
Lenta.ruРоссиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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с чего всё началось
Зарплата — не оклад Вопрос "О предложениях по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ (в части состава минимального размера оплаты труда )" зафиксирован в плане работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений до конца июня.Известия11 мая в 17:01
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Общество
В России перенесут сроки проведения ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
Наука
Химики собрали дешевый электролизер на солнечных батареях
Американские и китайские химики разработали новый солнечный электролизер — устройство для получения водорода из воды при помощи солнечной энергии.
N+1 02:40
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Здоровье
В больницах России находятся 400 очагов коронавируса
400 очагов инфекции возникло в больницах, заносы несмотря на все профилактические меры существуют, - добавил министр в ходе заседания нижней палаты.
Комсомольская правда 07:04
Общество
МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года
Прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает к 15 июля, продлится до 31 декабря, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новости 06:29
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Общество
Мишустин заявил о задержке выплат врачам в регионах
Михаил Мишустин сообщил, что проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, где COVID-19 распространён наиболее сильно.
Говорит Москва 05:40
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Политика
МИД РФ считает возможными переговоры о поставках вооружений в Иран
Москва не исключает начала переговоров о поставках российских вооружений в Иран после снятия с этой страны предстоящей осенью эмбарго Совбеза ООН, заявил «РИА Новости» директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.
Коммерсантъ 05:55
Общество
Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя
Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
Экономика
Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
Происшествия
В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте
Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
ТАСС вчера в 03:28
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Общество
Путин раскритиковал работу портала Госуслуг
Ранее сообщалось, что сайт работает с перебоями.
Коммерсантъ 07:33
Наука
Необходимость отвлекаться на электронную почту заставила людей грустить и злиться
Необходимость отвлекаться на сторонние дела во время выполнения задачи вызывает у людей негативные эмоции, такие как грусть и страх.
N+1 06:26
Политика
Путин отметил необходимость увеличить спрос на российские самолеты
Необходимо загрузить заказами российские авиастроительные заводы, повысив спрос на отечественные самолеты, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
РИА Новости 07:29
Экономика
Россиянам стало сложнее получить кредит
Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса.
Lenta.ru 04:53
Общество
В Волгоградской области планово окончат учебный год
Последний звонок, учитывая, что в Волгоградской области сегодня фиксируется рекордное число зараженных коронавирусом, пройдет в дистанционном формате.
ИА Городские вести. Волгоград 04:58
Интернет
Google закрывает сервис Play Music
Компания Google заявила, что в скором времени закроет стриминговый музыкальный сервис Play Music.
ITZine.ru 06:55
Общество
Логистическая компания СДЭК не фиксировала утечку данных клиентов
Логистическая компания СДЭК не фиксировала утечку данных своих клиентов, компания дополнительно усиливает свою систему безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 05:57
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Происшествия
В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие
Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
Авто
В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей
Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют.
Автоновости дня 11 мая в 08:40
Здоровье
89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 10 мая в 06:08
Общество
В Свердловской области отменили ОГЭ для девятиклассников
Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в ходе брифинга объявил о решении регионального правительства в рамках снижения рисков распространения COVID-19 отменить сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников.
Журналистская правда 06:16