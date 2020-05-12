Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Дело окладное: из зарплатного минимума хотят исключить допвыплаты

Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. рублей), пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Lenta.ru09:23

В России предложили повысить размер минимального оклада

URA.Ruвчера в 18:16

«Известия»: из МРОТ предложили исключить допвыплаты

ТАССвчера в 18:59

Минимальный оклад в России могут приравнять к МРОТ

Телеканал 360°вчера в 18:51

«Известия»: из МРОТ могут исключить допвыплаты

Газета.Ruвчера в 19:55

В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ

РЕН ТВвчера в 17:14

Дело окладное: из зарплатного минимума хотят исключить допвыплаты

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
116
Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
22
Происшествия

Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах

Известия 07:13
1,2K
Спорт

Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева

Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Политика

В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»

РИА Новости 18:02
38
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен.
Lenta.ru вчера в 10:14
5,8K
Космос

В звездной системе Kepler-88 обнаружена новая экзопланета, которая в три раза массивнее Юпитера

V-kosmose.com вчера в 08:28
3
Происшествия

У следствия есть две версии гибели миллиардера Босова

Версия убийства не рассматривается. Как рассказал один из собеседников агентства, Босов периодически нарушал правила обращения с оружием.
BFM.ru 12:19
101
Происшествия

Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке

Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 14:06
6
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
1,7K
Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
5
Армия и оружие

Американцев озадачили странные снимки с борта «Дональда Кука»

ФАН 16:16
Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
521
Футбол

Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат 18:40
Общество

Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram.
Известия 13:52
336
Технологии

Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music

Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
UfaTime.ru 16:19
Армия и оружие

В Сирии на пути российско-турецкого патруля прогремел взрыв

Турецкие военнослужащие применили светошумовые гранаты, пытаясь разогнать демонстрантов и в этот момент раздался взрыв.
Вечерний курьер 06:18
1
Армия и оружие

Boeing впервые показала новейший истребитель F/A-18 Block III Super Hornet

По сообщению пресс-службы компании Boeing, на производственных мощностях собран первый истребитель новой модификации палубного истребителя F/A-18 Block III Super Hornet, который в скором времени получит на вооружение американский флот.
Военное дело 06:52
3
Общество

Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
2,7K
Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
3K
Общество

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
56
Гаджеты

Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro

Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
Экономика сегодня 11:29
6
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
714
Общество

Климатолог предупредил россиян о разрушительных природных катаклизмах

Этим летом в России участятся природные катаклизмы.
РИА Новости 18:37
Гаджеты

Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК

Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
Экономика сегодня вчера в 03:53
13
Общество

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесли законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 07:01
1,3K
Футбол

Гаврилов рассказал, почему Зинченко не перешел в «Спартак»

Спорт день за днем 07:38
Происшествия

Россиянина осудят за фейк о безопасности пассажиров авиарейса из Китая

Завершено расследование уголовного дела в отношении россиянина, который распространил ложную информацию о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.
Примечания 11:18
Здоровье

Скворцова рассказала о ротации медиков ФМБА для борьбы с коронавирусом

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) перемещает медиков, прошедших курс по лечению инфекционных заболеваний, из региона в регион, где есть потребность в специалистах, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:49
42
Космос

Ученые раскрыли магнитный секрет Марса

Оказывается, оно существовало 4,5 и 3,7 миллиарда лет назад. Результат своей работы ученые опубликовали в журнале Science Advances.
TV BRICS вчера в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное