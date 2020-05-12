Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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с чего всё началось

Дело окладное: из зарплатного минимума хотят исключить допвыплаты

Зарплата — не оклад Вопрос "О предложениях по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ (в части состава минимального размера оплаты труда )" зафиксирован в плане работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений до конца июня.
Известиявчера в 17:01

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Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Lenta.ru09:23

В России предложили повысить размер минимального оклада

URA.Ruвчера в 18:16

«Известия»: из МРОТ предложили исключить допвыплаты

ТАССвчера в 18:59

Минимальный оклад в России могут приравнять к МРОТ

Телеканал 360°вчера в 18:51

«Известия»: из МРОТ могут исключить допвыплаты

Газета.Ruвчера в 19:55

В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ

РЕН ТВвчера в 17:14

Дело окладное: из зарплатного минимума хотят исключить допвыплаты

Известиявчера в 17:01
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Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru 08:40
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Общество

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
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Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
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Общество

Семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет

Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого. В целом такую поддержку получат 27 миллионов российских семей.
Ставропольская правда вчера в 10:49
9
Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
78
Общество

В Красноярском крае вводят масочный режим

Красноярск, 12 мая 2020, 14:26 — REGNUM Режим ношения масок введён в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM 12 мая в региональном правительстве.
REGNUM 07:26
78
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето

Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
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Общество

«Роскосмос» заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС

РИА Новости 16:03
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Общество

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 211 человек

Врачи нашли коронавирус ещё у 211 человек в Свердловской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.
REGNUM 03:52
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Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
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Политика

Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов

Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, говорил близкий к областным властям источник РБК.
РБК 16:37
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Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС вчера в 09:52
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Политика

Трамп отказался от пересмотра торговой сделки с Китаем

11 мая на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома президент США Дональд Трамп объявил, что пересмотра торговой сделки между США и Китаем не будет.
МонаВиста вчера в 23:41
18
Технологии

Создан тест, выявляющий коронавирус за 30 секунд

Иранские ученые разработали тест-систему, позволяющую выявить наличие коронавируса в течение 30 секунд.
Петербургский дневник 14:12
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала откровенный снимок в боди

Большинство поклонников выразили свое восхищение по поводу фигуры Бузовой, но нашлись и те, кто раскритиковали за эту фотографию ее нынешнего молодого человека – Давида Манукяна.
RuNews24.ru 01:58
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Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
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Здоровье

Скворцова: врачи из-за нагрузки не защищаются от коронавируса

Медики, работающие с больными коронавирусом, из-за тяжелого психологического состояния зачатую перестают уделять внимание правильному использованию средств индивидуальной защиты.
Московский Комсомолец 14:56
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Политика

Путин заявил об окончании нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу, заявил, что период нерабочих дней в России завершен.
Газета.Ru 01:32
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Кино

Определён самый популярный фильм на самоизоляции

Триллер "Заражение" режиссёра Стивена Содерберга стал самым популярным у людей, находящихся на самоизоляции.
Life.ru 21:21
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Общество

Выплаты семьям с детьми утвердило правительство

Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми, которые ранее анонсировал Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн 03:20
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Хоккей

СКА заключил новый контракт с нападающим Йонасом Кемппайненом

Спорт-Экспресс 07:00
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
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Здоровье

В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае

В Пермском крае к 12 мая был выявлен 781 случай заражения коронавирусом, за сутки врачи поставили диагноз 28 больным COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 08:49
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Происшествия

В доме на востоке Москвы обрушились перекрытия

Крупное обрушение перекрытий произошло в доме на востоке Москвы 13 мая.
Известия 22:51
Общество

ПФР: Расширены государственные меры поддержки для семей с детьми

О дополнительных мерах поддержки семей с детьми 12 мая читателям сайта Бердск-Онлайн сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.
Бердск онлайн 06:43
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Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

REGNUM 11:01
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Политика

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции

В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru 06:51
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Путешествия

Обязательное тестирование на коронавирус введут в турецких аэропортах

Ни один путешественник не сможет въехать в страну без справки об отсутствии коронавируса.
Русская Планета 03:30
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