Экономика
Lenta.ruРоссиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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с чего всё началось
Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. рублей), пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.Известиявчера в 17:01
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Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Общество
В России на детей от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки для российских семей.В России всем семьям, которые имеют детей от 3 до 16 лет, выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Kurgan.ru 04:20
Здоровье
В Бурятии число заражённых выросло до 736 человек
В Бурятии за сутки число заражённых COVID-19 выросло ещё на 49 человек.
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Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей
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Власти Петербурга назвали предварительную причину пожара в больнице
По предварительным данным, причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге стало короткое замыкание.
Известия 10:54
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
Наука
Ученые смогли «подслушать» общение стафилококков
Используя свою разработку, ученые уже смогли выявить десять новых аутоиндуцирующие пептидов — столько же, сколько всего было известно до настоящего времени.
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Космос
Ученые раскрывают новые идеи о взрывающихся массивных звездах и будущих детекторах гравитационных волн
V-kosmose.com вчера в 09:13
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Происшествия
Сахалинца осудят за фейк о неэффективной борьбе с коронавирусом
Уголовное дело направлено в городской суд.
Российская газета 20:40
Кино
Определён самый популярный фильм на самоизоляции
Триллер "Заражение" режиссёра Стивена Содерберга стал самым популярным у людей, находящихся на самоизоляции.
Life.ru 21:21
Общество
Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 09:38
Гаджеты
Realme привезла в Россию сверхбыстрые смартфоны среднего класса
Презентация прошла в онлайн-формате. Младшая модель Realme 6i позиционируется компанией как сверхбыстрый бюджетный смартфон для игр.
Профиль 08:11
Здоровье
В Оренбуржье выявили 57 новых случаев коронавируса
За истекшие сутки в Оренбургской области выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Orenburg.media 07:46
Футбол
Пршибрам - Вышеград: прогноз Fear 32330 13 мая 2020
Сегодня встретятся две чешские команды из разных лиг, хозяева играют в первой лиги а гости во второй, но вот только Пршибрам в первой лиги на последнем месте и есть все шансы вылететь в первую лигу, игра у них совсем не идет, поэтому настрой у них не очень.
Ставка TV 21:45
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Общество
В Красноярском крае за сутки коронавирус выявили у 227 человек
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в регионе диагноз COVID-19 поставлен еще 227 человек.
АиФ Красноярск 09:14
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек
Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:05
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12 млн просмотров за два дня набрал новый клип Little Big
Всего за два дня видеоролик набрал 12 миллионов просмотров. За три первых часа видео набрало миллион просмотров.
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Власти Петербурга выдадут части жителей деньги на покупку масок
Более 1,8 млн жителей Санкт-Петербурга получат единовременную выплату на покупку средств индивидуальной защиты — медицинских масок и перчаток.
РБК 17:35
Общество
Госдума приняла «антикоронавирусный» законопроект о ЕГЭ
Государственная дума в первом чтении приняла «антикоронавирусный» законопроект, по которому правительство России сможет в период пандемии приравнять результаты школьной промежуточной аттестации к результатам ЕГЭ и дать возможность абитуриентам поступать по ним в вузы.
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Олег Кожемяко рассказал, когда в Приморье закончится режим самоизоляции
Губернатор добавил, что к нему уже не раз обращались предприниматели и простые граждане с вопросом об отмене режима самоизоляции.
ФедералПресс 21:08
Гаджеты
Слишком долго: Новый iPhone SE заряжается за 2,5 часа
Выпущенный в текущем году новый iPhone SE уже привлек пользователей благодаря относительно бюджетной для «яблочных» устройств цене, а также производительной начинке.
RuNews24.ru 12:43
Общество
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 16:43
Здоровье
За сутки в Китае выявили 15 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа в Китае было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом и восемь бессимптомных носителей.
Газета.Ru 21:53
Спорт
Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева
Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
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Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
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17 новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области
12 мая в Приамурье подтверждено 17 новых случаев коронавируса: девять - в Шимановске, по четыре - в Белогорске и Свободном.
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Футбол
Клопп сделал выбор между Месси и Роналду
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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