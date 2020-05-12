Экономика
Lenta.ruРоссиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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с чего всё началось
Зарплата — не оклад Вопрос "О предложениях по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ (в части состава минимального размера оплаты труда )" зафиксирован в плане работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений до конца июня.Известиявчера в 17:01
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Общество
В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений
Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
Футбол
Савин: «Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей»
Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин заявил, что голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей.
Евро-футбол.ру 08:35
Экономика
СМИ связали покупателя сигарного бизнеса с игорным комплексом в России
Одним из покупателей сигарного бизнеса премиум-класса у табачной корпорации Imperial Brands (ранее Imperial Tobacco Group plc.) оказался финансовый директор гонконгской компании SunCity Group, которая связана с игорным бизнесом в России.
РБК 18:09
Шоу-бизнес
Билли Айлиш подала в суд на фаната
В последнее время звезду начал преследовать поклонник Пренелл Руссо, который уже не менее семи раз приходил к ее дому.
StarHit.ru 17:00
Шоу-бизнес
Брат Кейт Миддлтон расстался с любимой бородой
Брат Кейт Миддлтон расстался с любимой бородой Джеймс Миддлтон практически всю свою взрослую жизнь являлся гордым обладателем густой растительности на лице.
Экспресс газета 12:31
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
Российская газета 08:57
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Космос
SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС
Симулятор стыковки пилотируемого космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) выпустила американская компания SpaceX, 12 мая сообщается на странице компании в Twitter.
ИА Красная Весна 16:33
Единоборства
Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая
Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.
RT на русском вчера в 16:03
Музыка
Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru 08:09
Происшествия
После пожаров в больницах в Севастополе проверяют аппараты ИВЛ
Как сообщалось ранее, возгорание аппарата ИВЛ произошло утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.
РИА Новости Крым 10:36
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Общество
В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС
Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции.
Российская газета 16:51
Футбол
Хусаинов предложил не объявлять чемпиона России
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказался о вероятном досрочном завершении Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Rusfootball.
Газета.Ru 15:35
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Спорт
Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать
В «Одиссее» у протагониста и вовсе не было скрытого клинка.
Игромания.ру 13:04
Гаджеты
Intel готовит Core i9-10885H: ещё один мобильный восьмиядерник
Первоначально предполагалось, что процессоры Intel Core i9-10885H являлись тестовыми образцами восьмиядерных мобильных чипов Comet Lake-H, и в итоге они превратились в вышедшие Core i9-10980HK.
3DNews 10:13
Общество
На выплаты детям 3-7 лет на Сахалине предусмотрели 518 млн рублей
Ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком трех лет, но не раньше, чем с 1 января 2020 года.
Сахалин.Инфо 05:57
Кино
Критики назвали второсортным фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
На сервисе Metacritic драма получила 47 баллов из 100, а на IMDb "Лицо со шрамом" имеет рейтинг чуть выше среднего — 6,6 из 10 баллов.
Piter.tv 14:32
Футбол
«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука
Барселона, Испания, 12 мая 2020, 17:25 — REGNUM «Барселона» может приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ближайшее трансферное окно.
REGNUM 10:25
Наука
К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр
Pravda.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге потушен
В МЧС добавили, что пожарные проходят дезинфекцию, чтобы избежать заражения. Это уже второй пожар в российской больнице за неделю.
Говорит Москва 02:54
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции
Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Общество
В Краснодарском крае возобновляют работу промышленные предприятия
Глава Кубани сообщил, что с сегодняшнего дня возобновляют работу все предприятия промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи.
Sochi.com 07:52
Происшествия
Полицейские ликвидировали нарколабораторию в столице Камчатки
За активную гражданскую позицию полицейское руководство решило поощрить женщину благодарственным письмом.
Интерфакс - Россия 19:00
Общество
Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России
Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец вчера в 09:38
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13