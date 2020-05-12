Экономика
Lenta.ruРоссиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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с чего всё началось
Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. рублей), пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.Известия11 мая в 17:01
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Общество
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
РИА Новости вчера в 19:05
Здоровье
Медик рассказала о тревоге врачей из-за эпидемии коронавируса в России
Врачи встревожены в ожидании того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России через неделю, заявила главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:30
Финансы
ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
ВВП России в 2020 году сократится на 4,5% из-за снижения цен на нефть и коронавируса, в 2021 году российская экономика вырастет на 4%, следует из весеннего отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).
РИА Новости 01:09
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Общество
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ 11 мая в 10:41
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости вчера в 18:27
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Футбол
Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА
Как сообщает источник, его деятельность расследует ФИФА и УЕФА.Сообщается, в 2017 году УАФ перевели 4,5 миллионов евро, которые предназначались для строительства академии.
Vprognoze.ru вчера в 02:52
Наука
России предсказали волну алкоголизации после выхода из самоизоляции
Россию накроет волна алкоголизации после выхода из режима самоизоляции.
Lenta.ru 00:26
Происшествия
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Армия и оружие
Турецкий политик назвал США и Израиль угрозой для Турции, а С-400 стратегическим активом
Турецкие СМИ приводят заявления лидера партии Vatan («Родина») Догу Перинчека, прокомментировавшего заявления ряда турецких политиков о российских ЗРК С-400.
Военное обозрение 00:42
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
Культура
У Новосибирской области появится свой гимн
Минкульт Новосибирской области объявил конкурс по созданию гимна региона, сообщает пресс-служба облправительства.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 05:58
Технологии
Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года
Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.
UfacityNews.ru вчера в 16:12
Спорт
Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать
В «Одиссее» у протагониста и вовсе не было скрытого клинка.
Игромания.ру вчера в 13:04
Общество
В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
По данным на среду, в Кузбассе выявлено 282 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 84 выздоровели.
РИА Новости 00:34
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru вчера в 08:40
Общество
Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину
Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Рианна снялась в откровенной фотосессии своего бренда
Американская поп-певица Рианна снялась в нижнем белье для своего бренда Savage x Fenty, который на днях отметил свой второй день рождения.
Sunmag.me вчера в 08:50
Армия и оружие
Индия выпустила истребители после появления вертолетов ВВС Китая
Военное дело вчера в 06:56
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru вчера в 05:49
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук вчера в 05:00
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
Общество
Госдума во втором чтении утвердила реформу ОСАГО
Для водителей, которые добросовестно водят автомобиль и при этом не нарушают ПДД, а также не попадают в аварии, будут иметь тарифы ниже, чем те, кто постоянно нарушает установленные законом требования.
32CARS.ru вчера в 12:37
Общество
Илон Маск возобновил работу Tesla в Калифорнии против решения властей
Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск объявил о возобновлении работы заводов по производству электрокаров в Калифорнии.
Москва 24 вчера в 03:23
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
В сезоне 2020/21 Россия может собрать 77 млн т пшеницы, спрогнозировало Министерство сельского хозяйства США (USDA).
РБК 00:12
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Певица Татьяна Буланова отменила свое онлайн-выступление из-за плохого самочувствия. Об этом она рассказала изданию «СтарХит».
РБК 00:54