Здоровье
REGNUMРоспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019. Об этом она заявила журналистам.
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с чего всё началось
Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.ТАСС00:06
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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса
Московский Комсомолец01:09
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:14, Ашберн
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