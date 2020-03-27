Коронавирус
ИзвестияВирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период пандемии
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 27 марта, призвал граждан России воздержаться от поездок на дачу в условиях пандемии коронавируса.
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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» перечислил проблемы, с которыми могут столкнуться дачники.Говорит Москва07:09
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Вирусолог объяснил, почему москвичам не стоит уезжать на дачу во время карантина
Общественное телевидение России08:05
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