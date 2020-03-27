Коронавирус

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 27 марта, призвал граждан России воздержаться от поездок на дачу в условиях пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Вирусолог предостерёг москвичей от поездок на дачу во время карантина из-за коронавируса

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» перечислил проблемы, с которыми могут столкнуться дачники.
Говорит Москва07:09

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Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Газета.Ru13:10

Вирусолог объяснил, почему москвичам не стоит уезжать на дачу во время карантина

Общественное телевидение России08:05

Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период пандемии

Известия11:39

Вирусолог объяснил опасность поездки на дачу на фоне пандемии

News.ru10:54

Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу

РИА Новости10:38

Вирусолог советует ограничить поездки на дачу этой весной

Московский Комсомолец11:47

Вирусолог предостерёг москвичей от поездок на дачу во время карантина из-за коронавируса

Говорит Москва07:09
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Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Evo-rus.com 09:09
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.
Газета.Ru 09:12
Здоровье

Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных

Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.
Lenta.ru 09:15
Кино

В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны

Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
News.ru 08:06
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
Здоровье

В Твери двое пациентов выздоровели после коронавируса

В Твери 27 марта выписали 37-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, которые выздоровели после коронавируса.
Тверские ведомости 15:05
Общество

Тест Тилля Линдеманна на коронавирус дал отрицательный результат

Группа Rammstein сообщила, что тест солиста Тилля Линдеманна на коронавирус дал отрицательный результат.
RT на русском 15:51
Наука

Ученые нашли способ выявлять контрафактный виски

REGNUM вчера в 07:36
Происшествия

В Мурино двух человек принудительно отправили в больницу

Сегодня вечером, 27 марта, в городе Мурино Ленинградской области на улице Шувалова принудительно госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус.
ЛОТ 13:31
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 03:37
Здоровье

В России восемь инфицированных коронавирусом находятся в реанимации

Восемь пациентов с подтверждённым коронавирусом в России находятся в реанимации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Аргументы и Факты 06:54
Здоровье

Российские регионы вводят ограничительные меры из-за коронавируса

Регионы РФ с 28 марта вводят ряд ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом – закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры, в некоторых субъектах вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений и прекратил работу общественный транспорт.
РИА Новости 17:23
Экономика

Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
РИА Новости 06:21
Общество

Акунин сообщил детали о заболевании коронавирусом

Акунин отметил, что ему «не повезло», поскольку он заразился заболеванием рано и «никакого лечения еще не было».
РБК 09:41
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Общество

В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве

Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Московский Комсомолец 14:43
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru вчера в 19:18
Происшествия

В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом

Газета.Ru 13:08
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru 11:04
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Футбол

Костакурта: «Роналдо — лучший нападающий, которого я видел»

Soccer.ru 16:01
Политика

Захарова назвала срок окончания подачи данных для вывоза в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что желающим вернуться в Россию гражданам необходимо подать данные о себе в посольства до 14:00 29 марта.
RT на русском 14:03
Общество

Сроки бухгалтерской отчетности перенесли

Срок сдачи представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ФНС России (судя по всему, в дате ошибка, так как срок годового отчета - 31 марта и в письме Минфина - 31 марта).
Современный Предприниматель 11:33
Экономика

Минсельхоз предложил ввести временную квоту на экспорт зерна

Минсельхоз РФ предлагает ввести с 1 апреля временную квоту на экспорт ряда зерновых культур из России - она может составить 7 миллионов тонн и продлиться до конца июня, говорится в сообщении министерства.
РИА Новости 08:00
Игры

Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord начнётся на 24 часа раньше

Игромания.ру 16:28
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Общество

За нарушение карантина в России могут ввести штраф до миллиона рублей

За нарушение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя могут ввести штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
РИА Новости 09:00
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Evo-rus.com 01:49
Общество

В России число зараженных коронавирусом превысило 1000

В России за 26 марта зафиксировали 196 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 16 регионах.
Коммерсантъ 04:18
Политика

МИД РФ призвал пересмотреть санкции СБ ООН в условиях пандемии

Пандемия коронавируса делает актуальной ревизию санкций Совета Безопасности ООН, чтобы определенные виды содействия попадали в категорию гуманитарных изъятий, сообщает МИД РФ.
ФАН 16:02
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