Коронавирус
Газета.RuРоссиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции. С таким предостережением выступил глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» перечислил проблемы, с которыми могут столкнуться дачники.Говорит Москва07:09
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Вирусолог объяснил, почему москвичам не стоит уезжать на дачу во время карантина
Общественное телевидение России08:05
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