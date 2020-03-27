Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» перечислил проблемы, с которыми могут столкнуться дачники.

с чего всё началось

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции. С таким предостережением выступил глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

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