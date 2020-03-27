Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции. С таким предостережением выступил глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Вирусолог предостерёг москвичей от поездок на дачу во время карантина из-за коронавируса

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» перечислил проблемы, с которыми могут столкнуться дачники.
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Загоняющий людей по домам в Чечне патруль показали на видео. Запись опубликовало издание Baza.
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Большой театр покажет спектакли онлайн

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