Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции. С таким предостережением выступил глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Вирусолог предостерёг москвичей от поездок на дачу во время карантина из-за коронавируса

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» перечислил проблемы, с которыми могут столкнуться дачники.
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Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

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Беглов потребовал приостановить в Петербурге «все виды деятельности кроме тех, которые поддерживают жизнеобеспечение»

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В Волгоградской области подтвердили ещё три случая коронавируса

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Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
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В США число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч

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