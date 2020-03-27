Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции. С таким предостережением выступил глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Вирусолог предостерёг москвичей от поездок на дачу во время карантина из-за коронавируса

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» перечислил проблемы, с которыми могут столкнуться дачники.
Говорит Москва07:09

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Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Газета.Ru13:10

Вирусолог предостерёг москвичей от поездок на дачу во время карантина из-за коронавируса

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Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период пандемии

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Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу

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Вирусолог объяснил, почему москвичам не стоит уезжать на дачу во время карантина

Общественное телевидение России08:05

Вирусолог советует ограничить поездки на дачу этой весной

Московский Комсомолец11:47
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Рецессия в России становится почти неизбежной

Институт международных финансов (IIF, глобальная ассоциация банков) 23 марта, до обращения Путина к россиянам, понизил свой прогноз по росту ВВП России до минус 1,3%. До пандемии и падения цен на нефть IIF прогнозировал рост ВВП России на 1,8% в 2020 году.
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Рынок золота столкнулся с самыми серьезными испытаниями за всю историю

Рынок золота связывает эти центры с шахтами, разбросанными по всему миру, и нефтеперерабатывающими заводами, которые скупают золотую руду у шахтеров, а также лом и ювелирные изделия и производят слитки и монеты различных размеров — все, что пользуется наибольшим спросом.
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Авто

Мировой авторынок может обрушиться почти на 25% в 2020 году

Известно, что обвал мирового авторынка может в несколько раз превысить сокращение времен мирового финансового кризиса.
32CARS.ru 15:48
Транспорт

Из-за пандемии ГИБДД переходит на особый режим работы

В МВД рассказали, что переходят на особый режим работы в связи с пандемией коронавируса.
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Мешает поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

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Защитник «Зенита» Круговой: «Есть мечта жить в другой стране»

Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой ответил на вопросы подписчиков в Инстаграме и признался, что мечтает жить в другой стране.
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Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 16:33
Общество

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
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Политика

МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о помощи Италии

Варшава, 27 марта 2020, 04:52 — REGNUM Российский посол Сергей Андреев был вызван в польский МИД из-за якобы некорректных публикаций в прессе о запрете на пересечение воздушного пространства Польши российскими самолётами.
REGNUM вчера в 21:52
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия 15:43
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Здоровье

Министр здравоохранения встретится сегодня с родственниками изолированных сахалинцев

Министр здравоохранения Сахалинской области встретится с родственниками изолированных островитян.
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Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Общество

В России разработали семь прототипов вакцины против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от новой коронавирусной инфекции, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.
ТАСС 15:03
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском 00:10
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ 19:49
Политика

В Кремле наметили новые даты голосования по Конституции

В администрации президента России наметили предварительные возможные даты для проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
Труд 10:18
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 09:49
Общество

Все рестораны в Москве будут закрыты с 28 марта по 5 апреля

Все рестораны в Москве будут закрыты с 28 марта по 5 апреля, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов.
Эхо Москвы вчера в 03:33
Энергетика

В Минэнерго назвали оптимальную цену на нефть

Как рассказал в пятницу, 27 марта, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на круглом столе по рынку нефти дискуссионного клуба Валдай, в Минэнерго справедливой ценой считают диапазон $45-55 баррель.
Газета.Ru 15:06
Космос

Меркурий мог быть пригоден для жизни

Ученые объясняют: несмотря на то, что внешняя часть планеты переходит от экстремальной жары к экстремальному холоду, под поверхностью условия гораздо более мягкие.
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Политика

Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии

Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Моя Москва.онлайн 05:45
Футбол

Следующий сезон чемпионата Испании может начаться в сентябре

Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании может начаться в сентябре.
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Half-Life: Alyx запустили без VR

Live24 вчера в 09:51
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
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Армия и оружие

Минобороны проведет спецучения из-за коронавируса

В Западном и Центральном военном округах пройдут специальные учения по проверке готовности войск к предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой распространения коронавируса в стране, сообщили в пресс-службе Минобороны в пятницу, 27 марта.
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«АвтоВАЗ» запатентовал обновленную приборную панель

АвтоВАЗ выпустил патент на новую версию панели приборов для авто Lada.
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