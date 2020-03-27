Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции. С таким предостережением выступил глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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с чего всё началось

Вирусолог предостерёг москвичей от поездок на дачу во время карантина из-за коронавируса

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» перечислил проблемы, с которыми могут столкнуться дачники.
Говорит Москвавчера в 07:09

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Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период пандемии

Известиявчера в 11:39

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Газета.Ruвчера в 13:10

Вирусолог советует ограничить поездки на дачу этой весной

Московский Комсомолецвчера в 11:47

Вирусолог упрекнул дачников за намерение уехать из Москвы

РЕН ТВвчера в 22:32

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

РИА Новостивчера в 10:38

Вирусолог объяснил, почему москвичам не стоит уезжать на дачу во время карантина

Общественное телевидение Россиивчера в 08:05

Вирусолог предостерёг москвичей от поездок на дачу во время карантина из-за коронавируса

Говорит Москвавчера в 07:09
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Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 26 марта в 08:08
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости вчера в 09:41
Общество

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru вчера в 17:35
Игры

Half-Life: Alyx запустили без VR

Live24 26 марта в 09:51
Экономика

Рецессия в России становится почти неизбежной

Институт международных финансов (IIF, глобальная ассоциация банков) 23 марта, до обращения Путина к россиянам, понизил свой прогноз по росту ВВП России до минус 1,3%. До пандемии и падения цен на нефть IIF прогнозировал рост ВВП России на 1,8% в 2020 году.
РБК вчера в 00:00
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Здоровье

Путин подписал закон, позволяющий ограничивать цены на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство правом ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме чрезвычайной ситуации и угрозе эпидемии, сообщает газета «Известия».
МИР 24 26 марта в 15:40
Театры

Домогаров объяснил свой скандальный уход из МХАТ

Издевательским отношением со стороны руководства МХАТ объяснил свой скандальный уход из театра актер Александр Домогаров, 26 марта сообщает Starhit.
Красная весна 26 марта в 13:51
Энергетика

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель.
RT на русском вчера в 11:57
Здоровье

В США хотят запретить реанимацию больных коронавирусом

В настоящих условиях для реанимации одного пациента с остановкой дыхания требуется от 8 до 30 специалистов, необходимы дополнительные средства защиты и масса времени, поделились медики, задействованные в лечении больных с пневмонией.
Live24 вчера в 06:20
Шоу-бизнес

Мария Машкова не смогла улететь в США к мужу и детям из-за коронавируса

OAnews вчера в 14:14
Экономика

В Минфине разъяснили действие налога на проценты по вкладам

Антон Силуанов подчеркнул, что на доходы с вкладов, полученные в текущем году, новый налог распространяться не будет, удержат его только за 2021 год.
АБН 26 марта в 12:34
Общество

Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
REGNUM вчера в 08:45
Политика

Лукашенко заявил о планах посетить Москву 9 мая вопреки коронавирусу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, несмотря на «психоз» из-за распространения коронавируса.
РБК вчера в 08:53
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

RT на русском вчера в 21:15
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Сообщается, что состояние Лещенко улучшается. Читайте также: " Песков подтвердил коронавирус у сотрудника Администрации президента"
Московский Комсомолец вчера в 06:37
Общество

Банки обязали с 28 марта сообщать клиентам о блокировке их средств и причинах

Российские банки с 28 марта обязаны информировать клиентов о блокировке счета и причине такого решения.
ТАСС вчера в 17:15
Происшествия

В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом

В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
РБК вчера в 13:29
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 26 марта в 05:13
Шоу-бизнес

Ведущая YouTube-шоу поцеловала грудь Ольги Бузовой во время интервью

Алена Жигалова поцеловала грудь Ольги Бузовой. Шокирующий инцидент произошел во время съемок программы.
Popcornnews.ru вчера в 10:11
Армия и оружие

25 военных заразились коронавирусом на авианосце США «Теодор Рузвельт»

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта и.о. министра ВМС США Томас Модли заявил, что на борту авианосца «Теодор Рузвельт» выявлены три случая заражения коронавирусом нового типа.
REGNUM 26 марта в 23:46
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Автоновости дня 26 марта в 07:35
Общество

В Ухане метро возобновило работу после двухмесячного карантина

В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром распространения коронавируса нового типа, в субботу возобновилось движение поездов в городской подземке после двухмесячного перерыва в связи с пандемией.
Московский Комсомолец 00:27
Общество

Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
РБК вчера в 23:00
Авто

В Сети показали редкую «шестерку» для Канады

Автомобильный видеоблогер Иван Зенкевич рассказал на своём ютуб-канале о редкой версии ВАЗ-2106, которая предназначалась для экспорта в Канаду.
Тарантас Ньюс 25 марта в 04:44
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