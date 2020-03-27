Коронавирус
Газета.RuРоссиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции. С таким предостережением выступил глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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с чего всё началось
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» перечислил проблемы, с которыми могут столкнуться дачники.Говорит Москвавчера в 07:09
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Вирусолог объяснил, почему москвичам не стоит уезжать на дачу во время карантина
Общественное телевидение Россиивчера в 08:05
Вирусолог предостерёг москвичей от поездок на дачу во время карантина из-за коронавируса
Говорит Москвавчера в 07:09
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В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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