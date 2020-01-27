Общество
Lenta.ruРоссиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
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Общество
В группе по Конституции пояснили вопрос индексации работающим пенсионерам
По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».
Политика
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
Общество
Голикова заявила об ошибках в регионах при оптимизации здравоохранения
При проведении оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Происшествия
Оставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом
Политика
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Космос
SpaceX из-за непогоды отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками
Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с 60 микроспутниками системы Starlink, которые предназначены для обеспечения высококоростного доступа в интернет, отложен в связи неблагоприятными погодными условиями, говорится в сообщении SpaceX в Twitter.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице
В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Политика
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе
Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала танец подросшей дочери Игоря Макарова
Лера Кудрявцева показала поклонникам подросшую дочь Машу. Соответствующий пост супруга Игоря Макарова разместила в Instagram Stories.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые фото обратной стороны Луны
Новые снимки, полученные на поверхности обратной стороны Луны, прислали ровер «Юйту-2» и посадочный аппарат «Чанъэ-4».
Происшествия
В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике
В Петербурге полиция задержала каршеринговый автомобиль, в багажнике которого находился труп.
Хоккей
Омский «Авангард» разгромил «Металлург» и официально вышел в плей-офф
"Авангард" на своем льду обыграл магнитогорский "Металлург" - 6:1. Эта седьмая победа подряд позволила "ястребам" официально выйти в плей-офф.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Генпрокуратура может увеличить сумму иска к экс-мэру Владивостока
Генпрокуратура может увеличить сумму заявленного иска в 3,2 миллиарда рублей к осужденному экс-мэру города Игорю Пушкареву и его предполагаемым соучастникам, сообщил на заседании по рассмотрению иска в Советском районном суде Владивостока представитель ГП.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Музыка
«Грэмми» за лучший поп-альбом года получила Билли Айлиш
Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).
Армия и оружие
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Космос
Астрономы обнаружили «звезду-вампира»
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось
Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции, снова возросло. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.