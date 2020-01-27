Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей

В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
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«Известия»: в Госдуме обсудят наказание за скрутку пробега автомобилей

Газета.Ru22:05

В России за скручивание пробега хотят штрафовать на миллион рублей

Журнал Авто.ру24 января в 07:15

В РФ предложили штрафовать на 1 млн рублей за скручивание пробега у машин. Госдума готова это обсуждать

URA.Ru19:37

Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей

Lenta.ru19:06

В Госдуме обсудят наказание за манипуляции с пробегом

Известия18:00

Штраф за самоскрутку. Водителей-обманщиков будут наказывать за фальшивый пробег

Телеканал 360°16:49

«Известия»: в Госдуме могут обсудить наказание за скрученный пробег автомобилей

ТАСС20:37
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Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

РИА Новости 17:02
Общество

В группе по Конституции пояснили вопрос индексации работающим пенсионерам

По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».
РБК 15:59
Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
РИА Новости 18:46
Общество

Голикова заявила об ошибках в регионах при оптимизации здравоохранения

При проведении оптимизации здравоохранения в регионах было допущено много ошибок, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Парламентская газета 07:23
Происшествия

Оставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом

RT на русском 21:35
Политика

В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию

Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 15:24
Космос

SpaceX из-за непогоды отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с 60 микроспутниками системы Starlink, которые предназначены для обеспечения высококоростного доступа в интернет, отложен в связи неблагоприятными погодными условиями, говорится в сообщении SpaceX в Twitter.
МИР 24 23 января в 22:58
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ 10:03
Происшествия

Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице

В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Вести.Ru 06:51
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность 05:49
Политика

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
RT на русском 13:26
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе

Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала танец подросшей дочери Игоря Макарова

Лера Кудрявцева показала поклонникам подросшую дочь Машу. Соответствующий пост супруга Игоря Макарова разместила в Instagram Stories.
Актуальные Новости 07:35
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости вчера в 02:13
Общество

Пресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган

РИА Новости 13:48
Политика

Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании

RT на русском 13:07
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые фото обратной стороны Луны

Новые снимки, полученные на поверхности обратной стороны Луны, прислали ровер «Юйту-2» и посадочный аппарат «Чанъэ-4».
ToDay News Ufa 24 января в 08:08
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

Газета.Ru 08:56
Происшествия

В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

В Петербурге полиция задержала каршеринговый автомобиль, в багажнике которого находился труп.
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Омский «Авангард» разгромил «Металлург» и официально вышел в плей-офф

"Авангард" на своем льду обыграл магнитогорский "Металлург" - 6:1. Эта седьмая победа подряд позволила "ястребам" официально выйти в плей-офф.
Новый Омск 12:52
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

Генпрокуратура может увеличить сумму иска к экс-мэру Владивостока

Генпрокуратура может увеличить сумму заявленного иска в 3,2 миллиарда рублей к осужденному экс-мэру города Игорю Пушкареву и его предполагаемым соучастникам, сообщил на заседании по рассмотрению иска в Советском районном суде Владивостока представитель ГП.
РИА Новости 21:24
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Музыка

«Грэмми» за лучший поп-альбом года получила Билли Айлиш

Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).
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Армия и оружие

«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией

«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.
Lenta.ru 02:17
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:34
Космос

Астрономы обнаружили «звезду-вампира»

Популярная механика вчера в 02:05
Происшествия

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось

Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции, снова возросло. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:14
Футбол

«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии

РИА Новости 16:59
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК вчера в 06:10
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