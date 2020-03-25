Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию имеющегося в распоряжении письма.
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В ГД предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:23

Подробнее о событии

В ГД предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина

РИА Новости20:23

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

Lenta.ru20:55

В Госдуме предлагают временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

Газета.Ru20:37

Министру Якушеву предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина

URA.Ru21:17

В Госдуме предложили освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина

ТК Звезда20:45

Освобождение россиян от коммуналки на время карантина предложили в Госдуме

News.ru20:57

В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина

Life.ru21:26
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Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Коммерсантъ 18:25
Экономика

Задачу сохранить малый и средний бизнес в кризис поставил Игорь Кобзев

Малый и средний бизнес переживает непростые времена, как отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, во многих сферах предпринимательской деятельности – общепите, туристическом бизнесе, торговле – падает выручка, снижается количество клиентов, возрастает риск неплатежей со стороны контрагентов.
Областная газета (г. Иркутск) 05:20
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Lenta.ru 19:48
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
Общество

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала, как менялась с годами

Актриса Екатерина Климова решила показать своим поклонникам, как менялась её внешность с течением времени.
Суть событий 05:46
Происшествия

В Заларинском районе столкнулись внедорожник и молоковоз

Утром в среду, 25 марта, в полицию Заларинского района Иркутской области поступило сообщение о ДТП, в котором столкнулись грузовик, перевозящий молоко, и «Тойота Ланд Крузер».
ИркСиб 22:13
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Piter.tv вчера в 14:10
Общество

США выделит $6 триллионов помощи из-за коронавируса

«Общий размер финансовой помощи составит около 6 триллионов долларов: 2 триллиона – прямая помощь, около 4 триллионов – за счет кредитов федерального резерва», - приводит слова Кудлоу РИА Новости.
ТК Звезда 19:07
Общество

ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
РИА Новости 14:42
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о росте цен на бензин

Независимый топливный союз, который объединяет владельцев ряда независимых сетей АЗС и оптовых продавцов топлива, сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о росте возможном росте цен на бензин, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 12:53
Общество

Резервный фонд Приморья увеличили на 500 миллионов рублей

"На 500 миллионов рублей увеличен объем средств резервного фонда правительства Приморского края по ликвидации ЧС природного и техногенного характера в целях финансового обеспечения мер по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 21:20
Наука

Установлена связь между коронавирусом и гипертонией

Ученые установили связь между коронавирусом и гипертонией.
Lenta.ru 21:51
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Биатлон

Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.
РИА Новости 07:19
Космос

Новое исследование поможет понять коллапс ядра сверхновых

Исследователи из Института современной физики Китайской академии наук достигли прогресса в изучении скорости захвата электронов 93Nb с помощью реакции перезарядки, которая проливает свет на коллапс ядра сверхновых (CCSNe).
V-kosmose.com 13:25
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Происшествия

Экс-мэру Петропавловска-Камчатского Иваненко продлен домашний арест

Представитель СК по Камчатскому краю Елена Матафонова сообщила, что суд продлил на два месяца домашний арест экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, в отношении которого расследуется уголовное дело о взяточничестве.
Вести.Ru 19:57
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 10:21
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Общество

Суд в США запретил передачу токенов Gram покупателям

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк поддержал требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о запрете на передачу покупателям кибервалюты Gram, выпущенной компанией Telegram Group Inc. Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.
Телеканал RTVI 21:11
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 20:14
Космос

Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

Южный Федеральный вчера в 22:07
Общество

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:34
Общество

ВОЗ сообщила о почти 40 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

За последние сутки в мире было выявлено почти 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
РБК 21:39
Экономика

Фондовые рынки США открылись ростом котировок

Американские фондовые биржи открылись уверенным ростом после снижения накануне.
ГЛАС.RU 11:09
Общество

Джонсон объявил о введении в Британии карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился ввести в стране трехнедельный карантин.
Инфорос 03:47
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