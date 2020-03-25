Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

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Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию имеющегося в распоряжении письма.

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

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