Коронавирус
Lenta.ruРоссиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию имеющегося в распоряжении письма.
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Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости20:23
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