Экономика
РБКЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки
Российские заемщики должны быть освобождены от платы за страхование рисков при оформлении ипотеки, следует из предложений Банка России, опубликованных на его сайте. ЦБ разработал новую концепцию ипотечного страхования и намерен обсудить ее с банками и страховщиками.
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ЦБ предложил освободить россиян от необходимости самим страховать ипотечные риски
Известиявчера в 07:27
Банк России предлагает новые подходы к страхованию рисков при ипотечном кредитовании
Финмаркетвчера в 06:59
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На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения», на борту которого погибли несколько тысяч беженцев и раненых.
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Перенос выходных 1−5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции создаст дополнительную нагрузку на бизнес и экономику в целом.
БИЗНЕС Online вчера в 01:42
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На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38
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В ООН заявили об эволюции вспышки коронавируса в Белоруссии
В Белоруссии наблюдается эволюция вспышки коронавируса, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей.
Lenta.ru 07:43
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85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Оперштаб сообщил во вторник, 28 апреля о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.
Kursk.com 03:57
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
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«Вест Хэм» может быть вынужден продать полузащитника Деклана Райса, чтобы получить деньги на перестройку состава.
Soccer.ru 04:38
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
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Названы 30 лучших хорроров за всю историю кино
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Издательство Focus Home Interactive и разработчики из Saber Interactive представили релизный трейлер SnowRunner, которая уже вышла на PlayStation 4, Xbox One и PC.
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Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей
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РБК вчера в 01:21
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Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13.
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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы
Обе женщины настаивают, что медсестрам не выдают стерильных средств индивидуальной защиты даже после заявления Проценко о том, что в больнице созданы нормальные условия для всех сотрудников.
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Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
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В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2
Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru вчера в 08:25
Здоровье
Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников
Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
Kursk.com 06:34
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Шойгу досрочно завершил год учебным заведениям Минобороны
По всей видимости, решение о досрочном прекращении учебного года в образовательных учреждениях Минобороны России принято на фоне распространения коронавируса.
SM News 02:43