Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоссиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей. С такой инициативной, как сообщают РИА Новости, выступил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). Свое предложение он уже направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
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В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:23

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Эксперт оценила идею освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ из-за COVID-19

Известия04:58

В ГД назвали популизмом идею отменить плату за ЖКХ из-за коронавируса

РИА Новости03:55

В Госдуме предложили на время карантина освободить россиян от платы за коммуналку

Комсомольская правдавчера в 22:25

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ

Газета.Ru02:54

В ЛДПР предложили на время карантина освободить россиян от оплаты за ЖКХ

РБКвчера в 22:22

Министру Якушеву предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина

URA.Ruвчера в 21:17

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

Lenta.ruвчера в 20:55
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Политика

В Кремле обсуждают возможность отмены парада Победы

КМВ Новости 06:29
Экономика

ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом

«Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.
RT на русском 03:56
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

В ВОЗ предположили превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.
Мой Брянск 01:49
Общество

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru 06:18
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru вчера в 03:25
Политика

Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Gazeta.SPb 02:01
Общество

Суд США запретил выпуск криптовалюты Telegram Павла Дурова

Русская Планета 07:26
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
Мой район (г. Москва) 04:04
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Транспорт

Дептранс: Количество пассажиров в столичном метро снизилось на 44%

Количество пассажиров московского метро по состоянию на 10:00 снизилось на 44%, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
Агентство Москва 05:47
Технологии

Анонсированы гонки WRC 9 для платформ текущего и следующего поколений

3DNews 23 марта в 06:33
Кино

Меган Маркл предложили озвучить персонажа в «Симпсонах»

Экс-звезда «Форс-мажоров» озвучила нескольких мультипликационных персонажей в анимационных фильмах компании.
Слово и Дело вчера в 12:02
Общество

В России за сутки выявили 163 случая заражения коронавирусом

За сутки в 20 российских регионах зарегистрировано еще 163 больных новым типом коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04:39
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Общество

Фонды Alibaba и Джека Ма передали медицинские маски России

Благотворительный фонд китайского интернет-магазина Alibaba и фонд одного из основателей компании миллиардера Джека Ма передали России медицинские товары для борьбы с распространением коронавируса.
Телеканал RTVI 03:41
Общество

«Аэрофлот» снизил цены на полеты по России в два раза

Российская авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены на полеты по России в два раза.
МИР 24 вчера в 21:46
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Армия и оружие

Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом

Все проверочные мероприятия в ВС РФ, нацеленные на повышение готовности к решению задач, связанных с новым коронавирусом, будут проведены только на полигонах Вооруженных Сил РФ, говорится в сообщении Минобороны России.
РИА Новости 07:10
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Политика

Кабмин Украины анонсировал введение режима ЧС по всей стране

На территории Украины планируется ввести режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней, заявил на заседании кабмина глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).
РБК 07:21
Общество

Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей

В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
РБК 07:26
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru вчера в 06:07
Кино

Дэвид Харбор прокомментировал возможную дату премьеры 4 сезона «Очень странных дел»

Распространено мнение, что премьера четвертого сезона состоится не раньше первых месяцев 2021 года, а теперь выяснилось, что дело именно так и обстоит — эту информацию подтвердил актер Дэвид Харбор, исполняющий в сериале роль Джима Хоппера.
Popcornnews.ru 05:00
Кино

Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям

Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
REGNUM 01:57
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Оренбуржье увеличилось до четырех

Представители сертифицированной российской лаборатории выявили еще три случая заражения коронавирусом у жителей Оренбуржья.
АиФ Оренбург 06:00
Армия и оружие

Шойгу встретился в Сирии с Асадом

Известия 23 марта в 09:58
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Здоровье

Меры против коронавируса ужесточили в Ростовской области

Добавим, что в среду в регионе выявили первый случай заболевания коронавирусом. Пациенткой оказалась вернувшаяся из Таиланда женщина.
Rostov gazeta 07:12
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