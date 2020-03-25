Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, соответствующее предложение парламентарий направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей. С такой инициативной, как сообщают РИА Новости, выступил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). Свое предложение он уже направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.

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