Предложение обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет направлено во вторник руководству Госдумы и Совета Федерации. Автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков.

с чего всё началось

Конечно, станет, конечно, нарушает.

В Госдуме и Совете Федерации подняли вопрос о введении доступа в интернет по паспорту. Автор инициативы – глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, передает ТАСС.

Россиян предложили пускать в интернет по паспорту

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