Общество
Lenta.ruРоссиян предложили штрафовать за борщевик на дачах
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках. Соответствующее предложение Совет Федерации направил в министерство юстиции, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить316
с чего всё началось
Член комитета Совфеда по конституционному законодательству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова подчеркнула, что новая статья в случае ее внесения в КоАП будет касаться не только борщевика, но и и такого растения, как амброзия полыннолистная, являющегося бедой для регионов Юга России.РИА Новостивчера в 20:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила очередную атаку протурецких боевиков в Идлибе
В восточной части провинции Идлиб военнослужащие сирийских правительственных войск остановили очередную попытку наступления оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Культура
В Москве умер актер Николай Тонский
В Москве обнаружено тело российского актера театра и кино Николая Тонского.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Происшествия
На Ставрополье пятеро детей отравились неизвестным веществом в школе
Пятеро детей отравились неизвестным веществом в школе в Ставропольском крае, двое из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Футбол
У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Происшествия
В Китае произошел случай повторного заражения коронавирусом
В китайской провинции Сычуань обнаружен случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета People Daily.
Происшествия
Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка
В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
Политика
Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины
"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
Общество
Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной
Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
Энергетика
Сколько Белоруссия переплатила за российскую нефть из Литвы
Белоруссия закупила 160 тыс. тонн российской нефти через трейдеров, пишет «Белта» со ссылкой на «Белнефтехим».
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла
Происшествия
Убегавшую из карантина в Петербурге пациентку выписали из больницы
Жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которую после побега из медучреждения вновь госпитализировали по решению суда, выписали из больницы.
Экономика
Контракт с «Газпромом» позволил Украине снизить цены на газ
Подписание транзитного договора с «Газпромом» позволило украинскому правительству существенно не поднимать цены на топливо.
Армия и оружие
Американская система ПРО в Польше превратилась в долгострой
Американская система ПРО Aegis Ashore в польском населенном пункте Редзиково не будет введена в строй в 2020 году из-за проблем со строительным подрядчиком.
Биатлон
Определен состав женской сборной России на эстафету на ЧМ по биатлону
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Общество
BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций
Французская компания BlaBlaCar перестала работать в Крыму из-за санкций Евросоюза, сообщили «Интерфаксу» в техподдержке сервиса.
Политика
Куратор ФСБ покидает Генпрокуратуру
Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ.
Армия и оружие
В Совфеде пригрозили США после инцидента с бронемашиной РФ в Сирии
Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал попытку американского броневика столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии.
Общество
Диссовет НИИ Минздрава лишил докторской степени замминистра
Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России решил лишить степени доктора медицинских наук замглавы министерства Сергея Краевого, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов
Транспорт