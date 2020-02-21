Член комитета Совфеда по конституционному законодательству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова подчеркнула, что новая статья в случае ее внесения в КоАП будет касаться не только борщевика, но и и такого растения, как амброзия полыннолистная, являющегося бедой для регионов Юга России.

с чего всё началось

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках. Соответствующее предложение Совет Федерации направил в министерство юстиции, передает РИА Новости.

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

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