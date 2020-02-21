Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить положением о штрафах за борщевик на личных и дачных приусадебных участках. Соответствующее предложение Совет Федерации направил в министерство юстиции, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Совфед предложил штрафовать дачников за борщевик на участках

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова подчеркнула, что новая статья в случае ее внесения в КоАП будет касаться не только борщевика, но и и такого растения, как амброзия полыннолистная, являющегося бедой для регионов Юга России.
РИА Новостивчера в 20:16

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Совфед предложил ввести штрафы за борщевик для всех россиян

РБК05:39

Штрафы за борщевик на личных участках могут ввести в России

News.ruвчера в 20:47

Российским дачникам готовят новые штрафы

URA.Ru01:37

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Lenta.ru00:37

Заросли борщевика на приусадебном участке могут обойтись в 10 тысяч рублей. Сенаторы предложили штраф для дачников

Фонтанка.Ру00:12

Российских дачников предложили штрафовать за борщевик

Московский Комсомолец01:50

В СФ предложили штрафовать граждан за борщевик на личных участках

ПРАЙМвчера в 19:50
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Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Коммерсантъ 07:35
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
RT на русском 05:27
Армия и оружие

Сирийская армия отбила очередную атаку протурецких боевиков в Идлибе

В восточной части провинции Идлиб военнослужащие сирийских правительственных войск остановили очередную попытку наступления оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией.
Военное обозрение 08:26
Футбол

Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
ProstoProSport вчера в 14:56
Культура

В Москве умер актер Николай Тонский

В Москве обнаружено тело российского актера театра и кино Николая Тонского.
Mockva.ru 06:14
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Армия и оружие

Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Avia.pro 19 февраля в 10:56
Происшествия

На Ставрополье пятеро детей отравились неизвестным веществом в школе

Пятеро детей отравились неизвестным веществом в школе в Ставропольском крае, двое из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
РИА Новости 06:05
Футбол

У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
RT на русском 07:59
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
Происшествия

В Китае произошел случай повторного заражения коронавирусом

В китайской провинции Сычуань обнаружен случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета People Daily.
Газета.Ru 06:38
Происшествия

Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка

В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
REGNUM 07:13
Политика

Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины

"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
Вестник Кавказа 05:27
Общество

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости 03:30
Энергетика

Сколько Белоруссия переплатила за российскую нефть из Литвы

Белоруссия закупила 160 тыс. тонн российской нефти через трейдеров, пишет «Белта» со ссылкой на «Белнефтехим».
Rambler News Service вчера в 11:23
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Piter.tv вчера в 00:06
Происшествия

Убегавшую из карантина в Петербурге пациентку выписали из больницы

Жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которую после побега из медучреждения вновь госпитализировали по решению суда, выписали из больницы.
РБК 07:58
Экономика

Контракт с «Газпромом» позволил Украине снизить цены на газ

Подписание транзитного договора с «Газпромом» позволило украинскому правительству существенно не поднимать цены на топливо.
ГЛАС.RU 07:49
Армия и оружие

Американская система ПРО в Польше превратилась в долгострой

Американская система ПРО Aegis Ashore в польском населенном пункте Редзиково не будет введена в строй в 2020 году из-за проблем со строительным подрядчиком.
Российская газета вчера в 05:35
Биатлон

Определен состав женской сборной России на эстафету на ЧМ по биатлону

Газета.Ru вчера в 11:56
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Известия 05:03
Общество

BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций

Французская компания BlaBlaCar перестала работать в Крыму из-за санкций Евросоюза, сообщили «Интерфаксу» в техподдержке сервиса.
Ведомости 07:33
Политика

Куратор ФСБ покидает Генпрокуратуру

Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ.
Коммерсантъ 06:51
Происшествия

Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию

Газета.Ru 08:15
Армия и оружие

В Совфеде пригрозили США после инцидента с бронемашиной РФ в Сирии

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал попытку американского броневика столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии.
Москва 24 вчера в 05:58
Общество

Диссовет НИИ Минздрава лишил докторской степени замминистра

Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России решил лишить степени доктора медицинских наук замглавы министерства Сергея Краевого, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:20
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

RuNews24.ru вчера в 09:24
Транспорт

Крым покрывается железнодорожной сетью

Коммерсантъ 04:02
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