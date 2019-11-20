Общество
Газета.RuРоссиян предложили штрафовать за шум в ночное время
В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
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с чего всё началось
Право на покой По словам управляющего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Валерия Зинченко, ситуация с соблюдением тишины в различных регионах неоднородна: где-то в ночное время запрещено двигать мебель, а где-то местные власти устанавливают "тихий час" днем.Известиявчера в 16:01
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Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».
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В России усложнят правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок владельцами автомобилей.
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Оказавшийся в реанимации после матча игрок «Рубина» вернулся в строй
Защитник казанского "Рубина" Вячеслав Фомин вернулся в расположение клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
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