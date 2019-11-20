Право на покой По словам управляющего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Валерия Зинченко, ситуация с соблюдением тишины в различных регионах неоднородна: где-то в ночное время запрещено двигать мебель, а где-то местные власти устанавливают "тихий час" днем.

с чего всё началось

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.

Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время

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