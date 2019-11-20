Общество

RT на русскомRT на русскомРоссиян могут начать штрафовать за шум в ночное время

Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на имеющееся письмо.
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с чего всё началось

Тише будешь: наказание за шумное поведение готовятся включить в КоАП

В письме, направленном в адрес межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП РФ, уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

На страже тишины: наказание за шумное поведение внесут в КоАП

РЕН ТВвчера в 23:20

Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время

RT на русскомвчера в 19:28

Россиян захотели штрафовать за шум ночью

Lenta.ruвчера в 16:34

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

РИА Новостивчера в 17:26

Наказание за шумное поведение планируют включить в КоАП

Известиявчера в 17:53

В Совфеде предложили установить единый штраф за нарушение тишины ночью

РБКвчера в 18:58

Россиян начнут штрафовать за ночные дискотеки и шум в квартирах по одному звонку соседей

URA.Ruвчера в 16:30
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Политика

Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории

По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Вести.Ru 01:51
Шоу-бизнес

Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову

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Телеканал 360° вчера в 16:14
Авто

Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Новые автомобили 17 ноября в 10:45
Культура

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Труппа МХАТа имени Горького обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила защитить театр от "агрессивной кампании клеветы".
Московский Комсомолец вчера в 12:30
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Эмилия Кларк заявила, что её принуждали сниматься обнажённой

Известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" актриса Эмилия Кларк рассказала, что её ытались принудить к съемкам обнаженной.
Neva.Today 01:52
Общество

В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
РИА Новости 01:19
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК вчера в 18:01
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Футбол

Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

РИА Новости 01:43
Общество

Госорганы прекратят принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году.
Газета.Ru 01:53
Происшествия

Под Воронежем пьяный врач не смог сделать рентген ребенку

Российская газета 01:49
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Известия 01:30
Хоккей

Кучеров получил травму в матче против «Сент-Луиса»

ProstoProSport вчера в 23:45
Футбол

Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
NewInform вчера в 19:49
Политика

Турция осудила решение США по израильским поселениям

Израильские поселения на палестинских землях являются главным барьером на пути к решению израильско-палестинского конфликта, Турция вместе со всеми ответственными членами международного сообщества будет продолжать отстаивать независимость Палестины и законные права ее народа, отмечается в заявлении.
РИА Новости вчера в 09:01
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Автоновости дня 18 ноября в 02:31
Авто

Aston Martin представил кроссовер Aston Martin DBX

Aston Martin DBX – первый серийный кроссовер за всю 106-летнюю историю Aston Martin, дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Автоновости дня 00:10
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Происшествия

В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме

Российская газета 01:29
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
Космос

30-метровый астероид мчится к Земле. Он пролетит в 5 раз ближе Луны

По статистике, ежегодно несколько десятков меньших астероидов в диапазоне размеров от 6 до 12 метров пролетают мимо нашей планеты ближе, чем расстояние от Земли до Луны, однако столь крупный объект всего в 85 тысячах километров, большая редкость.
Ин-спейс.ру вчера в 00:59
Общество

Власти Австрии превратят дом Гитлера в отделение полиции

Власти Австрии разместят отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
Мойка78 вчера в 17:12
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
Политика

Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции

Из подготовленной 31 «карты» согласовано не менее 20, в частности из четырех «карт» по нефтяному и газовому вопросу проработано две, подвел итог работы во вторник Сергей Румас.
РБК вчера в 14:07
Экономика

Россия может ограничить импорт детских молочных смесей

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Ведомости 00:23
Политика

Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае провала торговой сделки

Президент США Дональд Трамп перед заседанием правительства вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если между странами не будет достигнуто выгодное торговое соглашение, сообщает во вторник РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 14:57
Общество

Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ

Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 19:15
Происшествия

На Кубани нашли пропавшую девятилетнюю школьницу

В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.
Российская газета 01:48
Происшествия

В Волгоградской области выявили браконьерский «НИИ»

Волгоградские полицейские и сотрудники Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном вылове рыбы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Российская газета 00:50
Общество

В США неизвестный выкупил советскую подводную лодку

Советскую субмарину Б-427, которая долгие годы была туристическим объектом города Лонг-Бич на западном побережье США, приобрел анонимный покупатель.
ТК Звезда 01:30
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