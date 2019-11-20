Общество
RT на русскомРоссиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на имеющееся письмо.
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с чего всё началось
В письме, направленном в адрес межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП РФ, уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан».Известиявчера в 16:01
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Политика
Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории
По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову
Футболист Дмитрий Тарасов бил телеведущую Ольгу Бузову, когда они состояли в браке.
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Культура
Актеры МХАТа имени Горького попросили Путина защитить
Труппа МХАТа имени Горького обратились к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросила защитить театр от "агрессивной кампании клеветы".
Кино
Эмилия Кларк заявила, что её принуждали сниматься обнажённой
Известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" актриса Эмилия Кларк рассказала, что её ытались принудить к съемкам обнаженной.
Общество
В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы
В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Футбол
Жозе Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Общество
Госорганы прекратят принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году.
Происшествия
Под Воронежем пьяный врач не смог сделать рентген ребенку
Хоккей
Кучеров получил травму в матче против «Сент-Луиса»
Футбол
Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
Политика
Турция осудила решение США по израильским поселениям
Израильские поселения на палестинских землях являются главным барьером на пути к решению израильско-палестинского конфликта, Турция вместе со всеми ответственными членами международного сообщества будет продолжать отстаивать независимость Палестины и законные права ее народа, отмечается в заявлении.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Авто
Aston Martin представил кроссовер Aston Martin DBX
Aston Martin DBX – первый серийный кроссовер за всю 106-летнюю историю Aston Martin, дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Красноярском крае три человека погибли при пожаре в частном доме
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Космос
30-метровый астероид мчится к Земле. Он пролетит в 5 раз ближе Луны
По статистике, ежегодно несколько десятков меньших астероидов в диапазоне размеров от 6 до 12 метров пролетают мимо нашей планеты ближе, чем расстояние от Земли до Луны, однако столь крупный объект всего в 85 тысячах километров, большая редкость.
Общество
Власти Австрии превратят дом Гитлера в отделение полиции
Власти Австрии разместят отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Политика
Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции
Из подготовленной 31 «карты» согласовано не менее 20, в частности из четырех «карт» по нефтяному и газовому вопросу проработано две, подвел итог работы во вторник Сергей Румас.
Экономика
Россия может ограничить импорт детских молочных смесей
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Политика
Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае провала торговой сделки
Президент США Дональд Трамп перед заседанием правительства вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если между странами не будет достигнуто выгодное торговое соглашение, сообщает во вторник РИА «Новости».
Общество
Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ
Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Происшествия
На Кубани нашли пропавшую девятилетнюю школьницу
В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.
Происшествия
В Волгоградской области выявили браконьерский «НИИ»
Волгоградские полицейские и сотрудники Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном вылове рыбы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
В США неизвестный выкупил советскую подводную лодку
Советскую субмарину Б-427, которая долгие годы была туристическим объектом города Лонг-Бич на западном побережье США, приобрел анонимный покупатель.