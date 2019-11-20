Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиян предложили штрафовать за шум в ночное время

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
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с чего всё началось

Тише будешь: наказание за шумное поведение готовятся включить в КоАП

Законы о нарушении тишины и покоя граждан уже давно действуют во многих странах мира, а размер штрафа за нарушение тишины и покоя граждан, в том числе и в дневное время, колеблется от $100 до $1000.
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