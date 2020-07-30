Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном

Царьград 6

Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров. Об этом агентству «Прайм» рассказал консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Рогозин.