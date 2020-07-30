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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном

Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров. Об этом агентству «Прайм» рассказал консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Рогозин.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему нельзя болтать лишнее рядом с «умными» приборами

Постоянная запись и отправка трафика в сеть ускоряет расход аккумулятора, что тоже должно насторожить, рассказал Рогозин.
ПРАЙМ19:03
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему нельзя болтать лишнее рядом с «умными» приборами

ПРАЙМ19:03
ФАН

Россиянам рекомендовали не болтать лишнее рядом с «умными» приборами

ФАН21:02
РЕН ТВ

Эксперт рассказал об опасности голосовых ассистентов

РЕН ТВ20:16
Lenta.ru

Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном

Lenta.ru20:34
Life.ru

Эксперт объяснил, почему не надо болтать лишнее рядом с умными устройствами

Life.ru20:40
Online47.ru

Стало известно, почему нельзя болтать лишнее рядом с «умными» приборами

Online47.ru19:36
Царьград

Почему рядом с голосовыми помощниками лучше молчать? Эксперт озвучил два способа распознать слежку

Царьград21:49
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Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий

"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий
Российская газетавчера в 06:01
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля

В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей от трех до 16 лет, которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии.
РБК00:38

Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США

Турецкая сторона продолжала производство компонентов американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 даже после своего исключения из этой программы из-за покупки у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
Газета.Ruвчера в 14:30
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Постпред РФ в Вене назвал выгоду Берлина от вывода американских войск

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия может политически выиграть от решения Белого дома о выводе из этой страны части военного контингента.
News.ru00:33
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