Постоянная запись и отправка трафика в сеть ускоряет расход аккумулятора, что тоже должно насторожить, рассказал Рогозин.

с чего всё началось

Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров. Об этом агентству «Прайм» рассказал консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Рогозин.

Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном

Армия и оружие Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вечером в среду, 29 июля, заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах по переброске части военных к границам России и возможное будущее размещение дополнительных военных сил в Польше и странах Балтии.

Происшествия Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой. 20

Политика В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2» Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. 16

Космос Тяжелую «Ангару» отправят в Плесецк в августе Ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" планируется отправить на космодром Плесецк в первой половине августа, сообщил РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

Экономика У населения Хакасии растет спрос на электроэнергию За первое полугодие 2020 населению Хакасии потребовалось более чем на миллион киловатт-часов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Политика Польшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб жертвам нацизма. 3

Происшествия Пензенскую каратистку осудили за избиение любовницы мужа Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, которую признали виновной в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона. 4

Общество Вместо отравленных деревьев в Чите высадят около 1 тысячи саженцев Около 1 тысячи деревьев планируют посадить в Чите взамен отравленных насаждений вблизи рекламных конструкций.

Экономика Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, безлимитный интернет в России после пандемии и самоизоляции становится премиальной услугой из-за высокой загруженности мобильных сетей, создаваемой пользователями с безлимитными тарифами.

Политика Задержанные под Минском россияне направлялись в Турцию Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Турцию в связи с контрактом на охрану нефтяного объекта в Ливии, сообщает Telegram-канал Reverse Side of the Medal. 6