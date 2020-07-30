Технологии
Lenta.ruРоссиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном
Если на устройство с микрофоном попадет вредоносная программа, то гаджет сможет записывать голос пользователя и отправлять его на сервисы хакеров. Об этом агентству «Прайм» рассказал консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Рогозин.
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Постоянная запись и отправка трафика в сеть ускоряет расход аккумулятора, что тоже должно насторожить, рассказал Рогозин.ПРАЙМ19:03
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Общество
В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку Фургала
Компания вчера в 08:48
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости 08:37
Армия и оружие
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вечером в среду, 29 июля, заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах по переброске части военных к границам России и возможное будущее размещение дополнительных военных сил в Польше и странах Балтии.
Известия 22:27
Происшествия
Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»
Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру 13:04
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости 07:44
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском вчера в 14:44
Армия и оружие
Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии
Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер 13:16
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Lenta.ru 22:15
Путешествия
«Прилетели с подругой из Анапы. Дыра ещё та»: впечатления туристов после отдыха в России
НГС 21:00
Космос
Китайский зонд Tianwen-1 отправил совместный снимок Земли и Луны
Китайский зонд Tianwen-1 отправил совместный снимок Земли и Луны.
Пятый канал 01:20
Здоровье
В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 01:52
Космос
Тяжелую «Ангару» отправят в Плесецк в августе
Ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" планируется отправить на космодром Плесецк в первой половине августа, сообщил РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru 22:51
Космос
Астрономы спрогнозировали гибель ближайшего к Земле скопления звезд
Актуальные Новости вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной
После операции медики рассказали, что в будущем Алена не сможет иметь детей.
CT news 19:32
Экономика
У населения Хакасии растет спрос на электроэнергию
За первое полугодие 2020 населению Хакасии потребовалось более чем на миллион киловатт-часов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пульс Хакасии 22:24
Политика
Польшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов
Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб жертвам нацизма.
Lenta.ru 21:29
Происшествия
Пензенскую каратистку осудили за избиение любовницы мужа
Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, которую признали виновной в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.
РИА Новости 16:49
Космос
Частная компания построит ядерный реактор для Луны
Discover24 вчера в 06:08
Экономика
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
Общество
Вместо отравленных деревьев в Чите высадят около 1 тысячи саженцев
Около 1 тысячи деревьев планируют посадить в Чите взамен отравленных насаждений вблизи рекламных конструкций.
Забайкальский рабочий 22:52
Экономика
Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов
По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, безлимитный интернет в России после пандемии и самоизоляции становится премиальной услугой из-за высокой загруженности мобильных сетей, создаваемой пользователями с безлимитными тарифами.
Ведомости 20:25
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
Политика
Задержанные под Минском россияне направлялись в Турцию
Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Турцию в связи с контрактом на охрану нефтяного объекта в Ливии, сообщает Telegram-канал Reverse Side of the Medal.
Сегодня.ру 17:00
Происшествия
Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину
Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого.
Российская газета 21:21
Единоборства
Чемпионский бой Немкова и Бейдера за пояс Bellator пройдет в августе
Спорт-Экспресс 23:08
Спорт
Классический квест Willy Morgan and the Curse of Bone Town выйдет в августе
Willy Morgan and the Curse of Bone Town обещает привычный для жанра квестов геймплей, а поклонников классики ждет особое удовольствие от множества отсылок к культовым играм, пасхалок и тонких намеков.
Srnsk 20:24