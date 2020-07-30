Постоянная запись и отправка трафика в сеть ускоряет расход аккумулятора, что тоже должно насторожить, рассказал Рогозин.

с чего всё началось

Эксперты предостерегают, что вредоносная программа может записывать конфиденциальную информацию. Как сообщили ToDay News Ufa, попав на гаджет с микрофоном, программа записывают любую информацию. Это могут быть деловые переговоры или пароли и передавать их злоумышленникам.

Россиян предостерегли от использования устройств с микрофоном

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