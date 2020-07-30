Технологии

ToDay News UfaToDay News UfaРоссиян предостерегли от использования устройств с микрофоном

Эксперты предостерегают, что вредоносная программа может записывать конфиденциальную информацию. Как сообщили ToDay News Ufa, попав на гаджет с микрофоном, программа записывают любую информацию. Это могут быть деловые переговоры или пароли и передавать их злоумышленникам.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, почему нельзя болтать лишнее рядом с «умными» приборами

Постоянная запись и отправка трафика в сеть ускоряет расход аккумулятора, что тоже должно насторожить, рассказал Рогозин.
ПРАЙМвчера в 19:03

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Эксперт рассказал, почему нельзя болтать лишнее рядом с «умными» приборами

ПРАЙМвчера в 19:03

Стало известно, почему нельзя болтать лишнее рядом с «умными» приборами

Online47.ruвчера в 19:36

Почему рядом с голосовыми помощниками лучше молчать? Эксперт озвучил два способа распознать слежку

Царьградвчера в 21:49

Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном

Lenta.ruвчера в 20:34

Эксперт объяснил, почему не надо болтать лишнее рядом с умными устройствами

Life.ruвчера в 20:40

Россиянам рекомендовали не болтать лишнего рядом с «умными» приборами

ФАНвчера в 21:02

Эксперт рассказал об опасности голосовых ассистентов

РЕН ТВвчера в 20:16
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Общество

В Роспотребнадзоре определили срок гибели коронавируса в воде

В Роспотребнадзоре выяснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток.
Газета.Ru 01:58
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Политика

Более 30 боевиков иностранной ЧВК задержаны в Белоруссии

В ночь на среду, 29 июля, белорусские силовики задержали недалеко от Минска 32 боевика иностранной частной военной компании (ЧВК).
Вечерняя Москва вчера в 07:10
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Общество

Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе

Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия вчера в 17:02
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Экономика

Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, безлимитный интернет в России после пандемии и самоизоляции становится премиальной услугой из-за высокой загруженности мобильных сетей, создаваемой пользователями с безлимитными тарифами.
Ведомости вчера в 20:25
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
1,8K
Политика

США раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов

Вашингтон, 30 июля 2020, 08:56 — REGNUM Государственный департамент США раскритиковал Польшу и ряд других европейских стран за невыполнение обязательств по возмещению ущерба жертвам нацистов.
REGNUM 01:56
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Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
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Общество

Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов

Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
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Политика

Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС вчера в 16:03
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Технологии

Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию

Мессенджер Telegram подал на Apple официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию, причиной стали возможные нарушения в работе App Store.
Газета.Ru 01:00
Общество

После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине

RuNews24.ru вчера в 18:26
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Происшествия

Проблемой жителей Кукуевки Курской области занялся глава СКР Бастрыкин

В ситуации разбирался лично глава региона, а следственное управление СК России по Курской области возбудило уголовное дело по статьям «Халатность» и «Превышение должностных полномочий».
46ТВ вчера в 14:47
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
1,9K
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года.
РИА Новости 02:08
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Общество

За сутки 99 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

Как сообщает оперштаб, 30 июля общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 9209 человек.
АиФ Саратов 01:56
1,4K
Политика

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ вчера в 19:54
948
Общество

Huawei впервые вышла на первое место в мире по продаже смартфонов

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов, обойдя южнокорейскую Samsung Electronics.
Газета.Ru 01:48
1
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

РИА Новости вчера в 19:08
1
Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:36
15
Экономика

Пассажирские перевозки в России будут модернизированы

Представлена комплексная программа для модернизации сферы пассажирских перевозок в России.
Car.ru 02:06
Космос

Частная компания построит ядерный реактор для Луны

Если испытания пройдут хорошо, то построят второй реактор и отправят его на Луну.
Vevby.ru 00:57
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Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости вчера в 07:44
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Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
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Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили 28 июля в 23:11
80
Политика

В Совбезе Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания

Задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий.
ТАСС 02:02
Здоровье

Пристрастие к определенным продуктам может говорить о заболевании

Ученые сделали вывод, что постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со здоровьем.
Миасский рабочий 28 июля в 23:30
37
Происшествия

Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей

РИА Новости 01:32
2
Шоу-бизнес

Похудевшая на 30 кг Гагарина в купальнике ужаснула поклонников

Некоторых из поклонников ужаснула худоба звезды. В кадре у Гагариной видны выступающие ребра и впалый живот.
ФАН вчера в 19:27
Кино

Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году

Интересными российскому зрителю показались сериалы «Убивая Еву», снятый совместно США, Великобританией и Италией, и сериал «Миллиарды».
MOS.news 02:00
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