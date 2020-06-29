Экономика
Lenta.ruРоссиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов». Заемщик может потерять последние деньги и даже лишиться недвижимости, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), эксперт проекта финансовой грамотности Минфина России Эльман Мехтиев.
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Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Общество
Директор «Орленка» заявил о смерти трети детских лагерей из-за эпидемии
Директор всероссийского детского центра «Орленок» и президент Национальной ассоциации детских лагерей Александр Джеус заявил, что ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, может привести к исчезновению до трети детских лагерей в России.
РБК 04:21
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Политика
ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов
Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
Авто
Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России
Кроме базовой версии со светодиодной оптикой, «зимним пакетом», 3-зонным климат-контролем, системой доступа без ключа и другими системами безопасности и помощи водителю покупателям предложена версия Prestige за 3 миллиона 99 тысяч рублей и максимальная комплектация Premium за 3,5 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 01:27
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Политика
В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами
МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».
Известия 04:45
Общество
Торговые центры в Ивановской области открываются 7 июля
Дату открытия торговых центров озвучил глава облздрава Артур Фокин на брифинге со СМИ. По его словам, ТЦ разрешат открыться 7 июля.
Ивтелерадио 04:31
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Футбол
Уткин прокомментировал поведение главного тренера ЦСКА
После разгрома от «Зенита» Гончаренко просто собрался и уехал, а теперь вернулся. Очень странное поведение специалиста.
ГЛАС.RU 04:34
Политика
ЦИК объяснила резкую смену результатов голосования в Коми
Резкое изменение соотношения голосов сторонников и противников поправок в Конституцию в Республике Коми объясняется увеличением количества обработанных протоколов.
РБК вчера в 16:23
Футбол
Карпин оставил без оценки судейство в матче с «Краснодаром»
На вопрос о работе арбитров Карпин ответил "Без оценки", однако прокомментировал, что спорные моменты решались слишком долго при помощи системы видеопомощи судьям (VAR).
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество
Военнослужащим и силовикам с октября на 3% повысят оклады
Постановление уже опубликовано. Правительство РФ повысит оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур на 3% с октября 2020 года.
Моя Москва.онлайн 30 июня в 08:24
Культура
Кинофестиваль «Кинотавр» состоится в Сочи в сентябре
Посетить «Кинотавр» сможет ограниченное число гостей, развлекательную программу сократят и все мероприятия проведут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.
РБК 04:38
Происшествия
На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:52
Авто
Hyundai построит в РФ завод по производству двигателей
Компания Hyundai приступила к строительству под Петербургом собственного завода по производству двигателей.
Daily-Motor.Ru 03:41
Происшествия
Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 113
Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянмы достигло 113.
RT на русском 04:20
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Кино
Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:33
Футбол
В Сочи собираются провести футбольный матч продолжительностью 25 часов
В пресс-службе администрации города Сочи сообщили, что футбольный ультрамарафон пройдет с 8 по 9 августа с учетом благоприятной эпидемиологической обстановки.С учетом благоприятной эпидобстановки, мероприятие планируют провести на курорте с 8 по 9 августа.
Soccer.ru 03:18
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Наука
Коронавирус может быть сосудистым заболеванием, а не респираторным
Медики выдвинули теорию о том, что коронавирусная инфекция может являться сосудистым заболеванием, а не респираторным.
ФАН 04:30
Армия и оружие
Индия может предпочесть американские F-35 российским Су-57
Нью-Дели, 2 июля 2020, 11:36 — REGNUM Индия может отказаться от приобретения российских истребителей Су-57 Super Sukhoi и отдать предпочтение американским F-35.
REGNUM 04:36
Политика
Экс-канцлер ФРГ оценил санкции США против «Северного потока-2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прокомментировал возможные новые санкции США против проекта «Северный поток – 2». Он назвал их «осознанным расторжением трансатлантического партнерства», «неправомерной атакой на европейскую экономику и неприемлемым вмешательством в суверенитет ЕС и энергобезопасность Западной Европы».
Профиль вчера в 03:14
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00