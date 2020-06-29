Оформление займа у нелегального кредитора часто выглядит безобидным и даже привлекательным для граждан, поскольку это простая процедура, не требующая подтверждения дохода, но в результате заемщик может потерять последние деньги и даже лишиться недвижимости, об этом РИА Новости рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), эксперт проекта финансовой грамотности Минфина РФ Эльман Мехтиев.

с чего всё началось

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов». Заемщик может потерять последние деньги и даже лишиться недвижимости, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), эксперт проекта финансовой грамотности Минфина России Эльман Мехтиев.

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»

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