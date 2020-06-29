Экономика
Lenta.ruРоссиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов». Заемщик может потерять последние деньги и даже лишиться недвижимости, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), эксперт проекта финансовой грамотности Минфина России Эльман Мехтиев.
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Оформление займа у нелегального кредитора часто выглядит безобидным и даже привлекательным для граждан, поскольку это простая процедура, не требующая подтверждения дохода, но в результате заемщик может потерять последние деньги и даже лишиться недвижимости, об этом РИА Новости рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), эксперт проекта финансовой грамотности Минфина РФ Эльман Мехтиев.РИА Новостивчера в 21:30
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В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Технологии
Российские специалисты создадут прибор для ИВЛ-терапии на дому
Ученые Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников при Институте проблем химической физики (ИПХФ) РАН работают над созданием уникальных мобильных электрохимических генераторов гипероксических газовых смесей.
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Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса
Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
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Политика
В Кремле прокомментировали инцидент с журналистом «Медиазоны» Френкелем
Инцидент с полицейским, сломавшим руку корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю на избирательном участке в Санкт-Петербурге, должен быть расследован самым тщательным образом.
ТАСС 05:51
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Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Техника поучаствовала в параде на авиабазе Хмеймим. Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.
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Поправки в Конституцию начнут действовать после подведения итогов ЦИК
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Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене
Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
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Лукашенко заявил о победе в борьбе с коронавирусом
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Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
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Lenta.ru вчера в 05:28
Происшествия
Против экс-главы Клинского района Подмосковья завели новое дело
По версии следствия, Постригань, будучи главой Клинского района, с августа 2003 года по июнь 2018-го, возглавлял преступное сообщество, в которое вошли чиновники его администрации.
Говорит Москва 05:59
Футбол
Футболисты «Барселоны» поддержали увольнение Сетьена
Дополнительно издание информирует, что коллектив поддержал идею руководства о замене наставника, так как специалист последнее время заметно отдалился от спортсменов, а поэтому команда уступила лидирующую строчку своему главному оппоненту после возобновления сезона.
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Биатлон
Майгуров: Минспорт одобрил проведение отчетно-выборной конференции СБР
Министр спорта РФ Олег Матыцин одобрил проведение внеочередной отчетно-выборной конференции, заявил кандидат на пост главы Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
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Футбол
Дзюба отреагировал на оскорбления во время матча с «Тамбовом»
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на инцидент, произошедший во время 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом".
Газета.Ru 01:50
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Политика
В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США
Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».
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В компании отметили, что версия Ultimate - прощальная: "ограниченная партия из 77 автомобилей станет последней для России: новое поколение Legacy, которое производится на заводе в США для североамериканского рынка, на наш рынок поставляться не будет", - сообщили в Subaru.
Российская газета 06:00
Политика
Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть
Государственный совет Турции обсудил возможное изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
РБК 06:02
Авто
Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan
Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan.
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Общество
На озере Тургояк запретили кататься на катерах
В Челябинской области ввели запрет на использование катеров с двигателями внутреннего сгорания на озере Тургояк.
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Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
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Общество
Абхазия назвала возможный срок открытия туристического сезона
Москва, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Туристический сезон в Абхазии возможно будет открыта с 15 июля.
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Учеными обнаружена схожесть типов мышления у обезьян и американцев
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Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
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Причиной послужил дефект в ремнях безопасности. Такая неисправность наблюдается на автомобилях, выпущенных в период с 2006 по 2019 год.
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