Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов». Заемщик может потерять последние деньги и даже лишиться недвижимости, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), эксперт проекта финансовой грамотности Минфина России Эльман Мехтиев.
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Эксперт рассказал, как не стать жертвой «черного кредитора»

Оформление займа у нелегального кредитора часто выглядит безобидным и даже привлекательным для граждан, поскольку это простая процедура, не требующая подтверждения дохода, но в результате заемщик может потерять последние деньги и даже лишиться недвижимости, об этом РИА Новости рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), эксперт проекта финансовой грамотности Минфина РФ Эльман Мехтиев.
РИА Новостивчера в 21:30

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В Минфине рассказали, как не попасть на уловки «черных кредиторов»

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Эксперт рассказал, как не стать жертвой «черного кредитора»

ПРАЙМвчера в 20:20

Отчаяние и невнимательность. Как чёрные кредиторы обманывают воронежцев

Вести Воронеж29 июня в 04:57
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Сотни мертвых слонов найдены в Ботсване

Российская газета вчера в 22:40
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Происшествия

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В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета — Airbus A320 и Boeing 777. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 05:24
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Политика

Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале

Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:49
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В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
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Технологии

Российские специалисты создадут прибор для ИВЛ-терапии на дому

Ученые Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников при Институте проблем химической физики (ИПХФ) РАН работают над созданием уникальных мобильных электрохимических генераторов гипероксических газовых смесей.
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В МИД РФ назвали голословными обвинения в сговоре с талибами

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
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Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
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В Кремле прокомментировали инцидент с журналистом «Медиазоны» Френкелем

Инцидент с полицейским, сломавшим руку корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю на избирательном участке в Санкт-Петербурге, должен быть расследован самым тщательным образом.
ТАСС 05:51
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Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Техника поучаствовала в параде на авиабазе Хмеймим. Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.
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Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ

Lenta.ru 05:55
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Поправки в Конституцию начнут действовать после подведения итогов ЦИК

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал РИА Новости о том, каким образом и когда начнут действовать новые поправки в Конституцию РФ.
Live24 03:32
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Происшествия

Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене

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Политика

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Lenta.ru вчера в 05:28
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Происшествия

Против экс-главы Клинского района Подмосковья завели новое дело

По версии следствия, Постригань, будучи главой Клинского района, с августа 2003 года по июнь 2018-го, возглавлял преступное сообщество, в которое вошли чиновники его администрации.
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Футболисты «Барселоны» поддержали увольнение Сетьена

Дополнительно издание информирует, что коллектив поддержал идею руководства о замене наставника, так как специалист последнее время заметно отдалился от спортсменов, а поэтому команда уступила лидирующую строчку своему главному оппоненту после возобновления сезона.
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Майгуров: Минспорт одобрил проведение отчетно-выборной конференции СБР

Министр спорта РФ Олег Матыцин одобрил проведение внеочередной отчетно-выборной конференции, заявил кандидат на пост главы Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
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Дзюба отреагировал на оскорбления во время матча с «Тамбовом»

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на инцидент, произошедший во время 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом".
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

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В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».
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На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

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В компании отметили, что версия Ultimate - прощальная: "ограниченная партия из 77 автомобилей станет последней для России: новое поколение Legacy, которое производится на заводе в США для североамериканского рынка, на наш рынок поставляться не будет", - сообщили в Subaru.
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Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan.
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На озере Тургояк запретили кататься на катерах

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Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

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Общество

Абхазия назвала возможный срок открытия туристического сезона

Москва, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Туристический сезон в Абхазии возможно будет открыта с 15 июля.
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Учеными обнаружена схожесть типов мышления у обезьян и американцев

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Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
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Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта

Причиной послужил дефект в ремнях безопасности. Такая неисправность наблюдается на автомобилях, выпущенных в период с 2006 по 2019 год.
Новые автомобили вчера в 10:29
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