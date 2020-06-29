Экономика
Lenta.ruРоссиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов». Заемщик может потерять последние деньги и даже лишиться недвижимости, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), эксперт проекта финансовой грамотности Минфина России Эльман Мехтиев.
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Общество
В Башкирии поправки в Конституцию поддержали 88,68% избирателей
Поправки в Конституцию РФ поддержали 88,68% жителей Башкирии, против высказались 10,6% избирателей, сообщила председатель ЦИК республики Илона Макаренко.
РИА Новости 00:41
Общество
Малахов опроверг свое участие во флешмобе на Пушкинской площади
Телеведущего Андрея Малахова "поймали" на акции в Москве, где участники выступали против поправок к Конституции.
Народные новости вчера в 17:05
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Технологии
Россиян призвали не устанавливать обновления на смартфон
Гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что временами на смартфон можно не устанавливать обновления.
ФедералПресс вчера в 22:50
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 30 июня в 06:54
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Общество
В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры
Власти Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры с 5 июля на 14 дней для стабилизации эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 02:27
Общество
ЦИК объявила первые результаты голосования по Конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции.
РБК вчера в 08:52
Экономика
Минэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП
По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.
Известия вчера в 17:10
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Армия и оружие
Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия
В Sohu рассказали о российской системе "Филин". Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия.
Piter.tv 00:44
Футбол
«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: матч в синих тонах
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Испании, в котором 2 июля «Реал Сосьедад» принимает «Эспаньол».
Все про Спорт ру вчера в 05:00
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке
Дина Немцова, 18-летняя дочь политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой, объявила о помолвке.
Московский Комсомолец вчера в 15:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции
Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции Ольга Бузова нервничала перед операцией.
Экспресс газета 01:10
Экономика
Экс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»
Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъ 02:13
Культура
Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
«Бивис и Баттхед» появились в 1992 году. Тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Экономика
Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок
В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
Политика
Путин назначил председателя Омского областного суда
Указом президента РФ от 30 июня на пост председателя Омского областного суда был назначен Петр Трапезников.
РИА ОмскИнформ 01:30
Наука
Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике
В Мексике в древнем городе Теотиуакан под пирамидой Луны ученые обнаружили пещеру естественного происхождения.
Live24 вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино
Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
Невские Новости вчера в 17:08
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
Известия вчера в 08:59
Общество
Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной
Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Здоровье
За сутки умерли 5 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае
За сутки заразились еще 74 человека, выздоровели 96 пациентов, скончались 5 пациентов с COVID-19, в том числе 2 непосредственно от коронавируса.
Kursk.com вчера в 09:08
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Политика
Пушков рассказал о нерешительности Зеленского по отношению к Порошенко
Сенатор Алексей Пушков отметил слабость и нерешительность президента Украины Владимира Зеленского в вопросе уголовного преследования бывшего главы государства Петра Порошенко.
Известия вчера в 22:16
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19