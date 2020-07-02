Экономика
Lenta.ruРоссиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов». Заемщик может потерять последние деньги и даже лишиться недвижимости, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), эксперт проекта финансовой грамотности Минфина России Эльман Мехтиев.
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Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews 13:21
Наука
Южный полюс нагревается в три раза быстрее остальной поверхности Земли
Исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США проанализировали данные метеостанций за 60 лет и с помощью компьютерного моделирования показали, что Южный полюс за прошедшие три десятилетия нагрелся в три раза быстрее, чем остальные регионы планеты.
Индикатор вчера в 06:43
Общество
На участке в Москве аннулировали результаты из-за возможного вброса
Комиссия приостановила подсчет бюллетеней на одном из столичных участков в столичном районе Раменки из-за подозрения на вброс бюллетеней в избирательную урну, который был зафиксирован с помощью камер видеонаблюдения.
РБК 19:12
Спорт
Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru 14:00
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Общество
В Якутии за поправки в Конституцию проголосовали 58,34% избирателей
За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 58,34% жителей Якутии, против — 40,65%, свидетельствуют данные ЦИК России, сообщает РИА Новости.
ИА ЯСИА 18:26
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 29 июня в 03:49
Футбол
Гол экс-игрока «Ростова» принёс «Спарте» победу в Кубке Чехии
Пражская «Спарта» стала обладателем Кубка Чехии, обыграв в финальной встрече «Слован» со счётом 2:1. Счёт в матче был открыт лишь в начале второго тайма усилиями полузащитника «Слована» Якуба Пешека.
Чемпионат 21:11
Культура
Pixar показала в Сети новый трейлер мультфильма «Душа»
Студия Pixar показала в Instagram и YouTube новый трейлер мультфильма «Душа» о школьном учителе музыке Джо Гарднере, который желает выступать в джаз-клубе.
Актуальные Новости 10:11
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия 08:59
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
Общество
В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ
Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.
Lenta.ru 19:09
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Общество
Число заболевших коронавирусом в Хабаровском крае растет
ИЦК, лучше всего дела с заболеваемостью COVID-19 обстоят на Сахалине При этом картина в Хабаровском крае все равно далека от спокойной, пика заболеваемости так и не видать, а очередная вспышка инфекции отмечена в детском саду, где заболел один из воспитанников.
Vostok.Today 17:38
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета 05:17
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Футбол
Селюк: «Новый тест Каборе на коронавирус дал отрицательный результат»
Новые тесты на коронавирус дали отрицательный результат, они практически поправились.
Sport24.ru 18:37
Экономика
Пенсионный фонд напомнил о возможности прибавки к пенсии
Пенсии в среднем увеличатся от 3 до 3,5 тысяч рублей. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно, все пройдет в беззаявительном порядке.
Говорит Уфа вчера в 02:00
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com 02:11
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода на переходе в Южно-Сахалинске
Южно-Сахалинск, 30 июня 2020, 07:42 — REGNUM Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил пешехода на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске, передает АСТВ.
REGNUM вчера в 00:42
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Общество
В Приморье 78,86% избирателей проголосовали за поправки к Конституции
В Приморском крае поправки к Конституции РФ поддержали 78,86% избирателей, против проголосовали 20,24%, 1 июля сообщает онлайн-трансляция из информцентра ЦИК.
ИА Красная Весна 15:54
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
Отечественному внедорожнику Lada 4x4 в скором времени достанется новая модификация Black.
Новые автомобили 10:57
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
ToDay News Ufa 14:20
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45