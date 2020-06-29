Экономика
Lenta.ruРоссиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов». Заемщик может потерять последние деньги и даже лишиться недвижимости, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), эксперт проекта финансовой грамотности Минфина России Эльман Мехтиев.
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Общество
Поправки в Конституцию поддержали почти 98% избирателей Чечни
В Чечне явка на голосовании по поправками в Конституцию составила 95,14%, сообщил региональный избирком после обработки 100% протоколов.
Интерфакс 01:58
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
Происшествия
Ребенку в Красногорске разбило голову выброшенной из окна бутылкой
Четырехлетней девочке в голову попала бутылка, которую выбросили из окна одного из домов в подмосковном Красногорске, сейчас ребенку делают операцию, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.
Известия вчера в 18:31
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Общество
Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной
Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
Гаджеты
Потенциально самый мощный смартфон в мире Android выйдет 22 июля
Предшественника новинки под названием Asus ROG Phone 2 презентовали 22 июля прошлого года.
Evo-rus.com 01:31
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
Отмечается, «Оренбургу» Роспотребнадзор запретил проводить матч из-за вспышки коронавируса в команде.
Vprognoze.ru вчера в 07:03
Культура
Пригожин заявил, что российские артисты «работают, как крепостные»
Продюсер подчеркнул, что российские звезды, "работают, как крепостные", в отличие от зарубежных знаменитостей, которые зарабатывают на музыкальных фестивалях и эфирах на телевидении, сообщает "Собеседник.ru".
Народные новости 02:17
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
Lenta.ru 02:51
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 30 июня в 11:41
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Общество
В Казахстане на две недели ввели ограничения из-за коронавируса
Власти Казахстана из-за роста заболеваемости коронавирусом решили с 5 июля ввести ограничительные меры на 14 дней.
РБК 03:23
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 7,195 млн баррелей.
Инфорос 02:19
Экономика
Mail.ru Group вышла на Московскую биржу
Предправления Московской биржи Юрий Денисов надеется, что депозитарные расписки компании «будут активно у нас торговаться и станут популярными среди частных инвесторов, хорошо знакомых с бизнесом Mail.ru Group».
Коммерсантъ 03:14
Культура
Заволжск победил во Всероссийском конкурсе «Культурный след»
Проект установки в Заволжске Ивановской области памятника русскому ученому-астроному Федору Бредихину победил во Всероссийском конкурсе «Культурный след».
ИвановоLive 00:55
Шоу-бизнес
Друг Харламова рассказал о его переживаниях из-за фильма «Текст»
Резидент Comedy Club Гарик Харламов хорошо держался, когда на него обрушились нападки пользователей соцсетей из-за эротических сцен в фильме "Текст" с участием его жены Кристины Асмус.
Известия 00:32
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Экономика
Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет
На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК вчера в 17:00
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Общество
В Омской области явка на 10:00 составила более 55%
REGNUM вчера в 01:32
Шоу-бизнес
Принц Уильям не хотел, чтобы брат Гарри женился на Меган Маркл
Герцог Кембриджский считал отношения младшего брата с актрисой Маркл несерьезными и потому отговаривал его от не подходящей, по его мнению, партии.
Чистовик вчера в 22:59
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Для переводов через Систему быстрых платежей не нужны сложные реквизиты, достаточно сообщить юрлицу номер мобильного телефона, к которому у человека привязан счет в банке.
Российская газета 03:17
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07