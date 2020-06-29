Экономика
Lenta.ruРоссиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов». Заемщик может потерять последние деньги и даже лишиться недвижимости, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), эксперт проекта финансовой грамотности Минфина России Эльман Мехтиев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Армия и оружие
В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия
Как отметили журналисты, использование системы в реальном боевом столкновении с США может принести пользу России.
RuNews24.ru 00:58
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Происшествия
В Новосибирской области больше 100 человек умерли от коронавируса
В Новосибирской области за минувшие сутки заболело коронавирусом 92 человека. Всего же зараженных в регионе 6177.
ИА 1-Line 02:27
Общество
Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»
Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Общество
Экс-глава Evraz Степанов назначен гендиректором «ВСМПО-Ависма»
Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, назначен генеральным директором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Коммерсантъ 02:13
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма рассказала эндокринолог
Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Культура
Пригожин заявил, что российские артисты «работают, как крепостные»
Народные новости 02:17
Политика
Всего один регион России проголосовал против поправок в Конституцию
Явка составила 67,9% населения России. Единственным регионом, проголосовавшим против поправок, стал Ненецкий автономный округ (НАО).
Все новости (Нижний Тагил) 02:38
Политика
Явка на голосование по поправкам в Москве достигла 53%
Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ в Москве на 19:00 составляет 53,08%.
Life.ru вчера в 12:36
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Орбакайте обвинили в рекламе за фотографию в маске
Gazeta.SPb 03:02
Политика
Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
Общественная служба новостей 02:44
Общество
В Казахстане из-за коронавируса с 5 июля вновь введут ограничения
Правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных карантинных мер с 5 июля на 14 дней в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике.
Известия 02:56
Политика
В Карелии объявлены итоги голосования по поправкам в Конституцию
По последним данным, явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ за шесть дней в Карелии составила 46,07%.
Карелинформ 01:44
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Здоровье
Более 8 тыс. россиян обследовали на иммунитет к COVID-19
В ведомстве пояснили, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
РБК 00:25
Общество
ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса
Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев.
РБК 01:27
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
ToDay News Ufa вчера в 14:20
Общество
Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября
News-24.ru вчера в 02:24
Игры
Новый трейлер получила ПК-версия «Death Stranding»
Буквально вчера наш портал писал о том, что игра «Death Stranding» получит поддержку NVIDIA DLSS 2.0.
ГЛАС.RU вчера в 09:22
Культура
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов
Конкурс #ГЕРОИПЕРЕМЕН поощряет стремление журналистов и блогеров рассказывать об успехах социальных проектов и их лидеров.
Кубанские новости 30 июня в 08:15
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Общество
В Карелии за сутки выявили 30 случаев коронавируса, один человек умер
Смерть женщины стала седьмым летальным исходом в Карелии, зафиксированным с начала пандемии. Подтверждено еще 30 случаев коронавируса.
Karelia.news 02:45
Экономика
Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02:53
Общество
Особое мнение: Аркадий Дубнов
Как энное количество лет назад, наверное, лет 10 Аркадия Дубнова к себе приглашал на чай Владимир Чуров.
Эхо Москвы 30 июня в 14:19