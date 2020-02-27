Общество

ИнтерфаксИнтерфаксРоссиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать

Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.
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Прибывающих в Италию россиян с подозрением на коронавирус, могут госпитализировать

Эхо Москвы18:06

Отправляющихся в Италию россиян предупредили о возможной изоляции

Lenta.ru15:46

Посольство предупредило россиян о возможной госпитализации в Италии

Ридус15:29

Посольство РФ предупредило россиян, что в Италии им грозит госпитализация

Экономика сегодня15:39

Посольство РФ предупредило прибывающих в Италию о медицинских проверках

ТК Звезда15:25

Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать

РИА Новости15:11

Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать

Интерфакс14:33
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В Кремле объяснили выбор даты проведения голосования по Конституции

Появилась даже версия, что голосование приурочили к 150-летию со дня рождения Ленина.
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Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
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Вертолеты Израиля атаковали позиции сирийских военных

Вертолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.
Российская газета 18:31
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Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нидерландах

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории Нидерландов, сообщается на официальной странице Национального института здравоохранения и окружающей среды страны в Twitter.
Газета.Ru 15:52
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Турция больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил о том, что власти Турции больше не в силах сдерживать поток сирийских беженцев «Миграционная политика Анкары остаётся неизменной, но мы больше не можем своими силами сдерживать поток сирийских беженцев», — рассказал Омер Челик.
Новостной фронт 19:03
Биатлон

IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции

Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.
РИА Новости 15:15
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Вручены премии газеты The Art Newspaper Russia

Коммерсантъ 17:45
Общество

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 15:12
Происшествия

Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера

РИА Новости 02:09
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
Здоровье

Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией

Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев заявил «Комсомольской правде», что процент заразившихся ничтожно мал.
Росбалт 05:30
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Amazon впервые купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы»

Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы", которое для "Пятницы!" придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.
Российская газета 04:00
Армия и оружие

Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте

Командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов прокомментировал в эфире НСН слова главкома ВМС Украины Игоря Воронченко об усилении военного потенциала России в Черном море.
РИА Новости 18:15
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Во Владивостоке экс-помощник ректора МГУ получил взятку 2,7 млн рублей

Сообщается, от руководителя одной из строительных компаний Приморского края фигурант получил взятку в размере 2,7 млн. рублей в виде проведения ремонта в квартире и оборудования ее новой мебелью за принятие и оплату работ по строительству учебно-тренажерного комплекса для нужд образовательного учреждения.
Владивосток-Новости 19:56
Космос

Черные дыры не противоречат фундаментальным законам Вселенной

Даже сверхмассивные черные дыры, которые обычно расположены в центрах спиральных галактик, не способны изменить постоянную тонкой структуры — фундаментальный физический параметр, одинаковый в любой точке Вселенной.
Planet Today 25 февраля в 07:26
Происшествия

На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело

В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.
Российская газета 12:28
Музыка

В Якутске прошли съемки лекториума с Аизой Решетниковой

Рецензентами 60-томной академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (СО РАН, Новосибирск) особо отмечена концептуальная статья А.П. Решетниковой «Музыка якутских олонхо», помещенная в томе «Якутский героический эпос: Кыыс Дэбилийэ».
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ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
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The Pussycat Dolls не попали в фонограмму во время прямого эфира

Участницы американской поп и R&B-группы The Pussycat Dolls не попали в фонограмму во время прямой трансляции развлекательной передачи The one show, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 16:07
Игры

Игра Plague Inc. удалена из магазинов мобильных приложений в Китае

Отмечается, что игра пропала из магазинов мобильных приложений 27 февраля.
Газета.Ru 12:52
Здоровье

Новый ФАП открылся в селе Челутай Агинского района

Как сообщается на сайте правительства Забайкалья, фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Челутай Агинского района.
Байкал24 вчера в 21:56
Культура

Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев

Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Lenta.ru 10:01
Футбол

Дмитрий Тарасов прооперирован в Италии

Inc-news.ru 11:53
Общество

Россия ограничивает выдачу виз для въезда из Ирана из-за коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, заявила, что Россия ограничивает выдачу виз для въезда из Ирана.
Газета.Ru вчера в 09:57
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Мишустин исключил Силуанова из важного совета

Премьер-министр Михаил Мишустин исключил из состава экономического совета СНГ главу Минфина Антона Силуанова.
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Кино

Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке

Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

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Google просит у США разрешения снова сотрудничать с Huawei

Американская компания Google обратилась к правительству США с просьбой снять запрет на работу с компанией Huawei.
Газета DAILY 05:52
Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
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Общество

В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП

Заместитель министра юстиции России Денис Новак сообщил, что резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, которое предложено в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества и в этой части проект будет пересмотрен.
RT на русском вчера в 23:26
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