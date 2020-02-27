Общество
ИнтерфаксРоссиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать
Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.
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Политика
В Кремле объяснили выбор даты проведения голосования по Конституции
Появилась даже версия, что голосование приурочили к 150-летию со дня рождения Ленина.
Хоккей
Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина
Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Армия и оружие
Вертолеты Израиля атаковали позиции сирийских военных
Вертолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Нидерландах
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на территории Нидерландов, сообщается на официальной странице Национального института здравоохранения и окружающей среды страны в Twitter.
Политика
Турция больше не может сдерживать поток беженцев из Сирии
Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил о том, что власти Турции больше не в силах сдерживать поток сирийских беженцев «Миграционная политика Анкары остаётся неизменной, но мы больше не можем своими силами сдерживать поток сирийских беженцев», — рассказал Омер Челик.
Биатлон
IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции
Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.
Культура
Вручены премии газеты The Art Newspaper Russia
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Здоровье
Профессор назвал историю с коронавирусом мистификацией
Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев заявил «Комсомольской правде», что процент заразившихся ничтожно мал.
Культура
Amazon впервые купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы»
Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы", которое для "Пятницы!" придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.
Армия и оружие
Адмирал ответил на слова главкома ВМС Украины о Черноморском флоте
Командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов прокомментировал в эфире НСН слова главкома ВМС Украины Игоря Воронченко об усилении военного потенциала России в Черном море.
Происшествия
Во Владивостоке экс-помощник ректора МГУ получил взятку 2,7 млн рублей
Сообщается, от руководителя одной из строительных компаний Приморского края фигурант получил взятку в размере 2,7 млн. рублей в виде проведения ремонта в квартире и оборудования ее новой мебелью за принятие и оплату работ по строительству учебно-тренажерного комплекса для нужд образовательного учреждения.
Космос
Черные дыры не противоречат фундаментальным законам Вселенной
Даже сверхмассивные черные дыры, которые обычно расположены в центрах спиральных галактик, не способны изменить постоянную тонкой структуры — фундаментальный физический параметр, одинаковый в любой точке Вселенной.
Происшествия
На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело
В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.
Музыка
В Якутске прошли съемки лекториума с Аизой Решетниковой
Рецензентами 60-томной академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (СО РАН, Новосибирск) особо отмечена концептуальная статья А.П. Решетниковой «Музыка якутских олонхо», помещенная в томе «Якутский героический эпос: Кыыс Дэбилийэ».
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Культура
The Pussycat Dolls не попали в фонограмму во время прямого эфира
Участницы американской поп и R&B-группы The Pussycat Dolls не попали в фонограмму во время прямой трансляции развлекательной передачи The one show, сообщает Daily Mail.
Игры
Игра Plague Inc. удалена из магазинов мобильных приложений в Китае
Отмечается, что игра пропала из магазинов мобильных приложений 27 февраля.
Здоровье
Новый ФАП открылся в селе Челутай Агинского района
Как сообщается на сайте правительства Забайкалья, фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Челутай Агинского района.
Культура
Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев
Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Футбол
Дмитрий Тарасов прооперирован в Италии
Общество
Россия ограничивает выдачу виз для въезда из Ирана из-за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, заявила, что Россия ограничивает выдачу виз для въезда из Ирана.
Политика
Мишустин исключил Силуанова из важного совета
Премьер-министр Михаил Мишустин исключил из состава экономического совета СНГ главу Минфина Антона Силуанова.
Кино
Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке
Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Технологии
Google просит у США разрешения снова сотрудничать с Huawei
Американская компания Google обратилась к правительству США с просьбой снять запрет на работу с компанией Huawei.
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Общество
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
Заместитель министра юстиции России Денис Новак сообщил, что резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, которое предложено в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества и в этой части проект будет пересмотрен.