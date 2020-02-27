Общество

ИнтерфаксИнтерфаксРоссиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать

Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Посольство предупредило россиян о возможной госпитализации в Италии

Ридус15:29

Отправляющихся в Италию россиян предупредили о возможной изоляции

Lenta.ru15:46

Посольство РФ предупредило россиян, что в Италии им грозит госпитализация

Экономика сегодня15:39

Прибывающих в Италию россиян с подозрением на коронавирус, могут госпитализировать

Эхо Москвы18:06

Посольство РФ предупредило прибывающих в Италию о медицинских проверках

ТК Звезда15:25

Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать

РИА Новости15:11

Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать

Интерфакс14:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Армия и оружие

Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе

Число турецких военных, погибших при авиаударе в сирийском Идлибе, возросло до 29, ранены 36 человек, заявил губернатор провинции Хатай Рахми Доган в пятницу.
РИА Новости 18:12
Происшествия

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
REGNUM 21:22
Биатлон

IBU вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции

Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.
РИА Новости 15:15
Общество

В Росгидромете предупредили о погодных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
РИА Новости 19:57
Общество

Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тыс. человек

В общей сложности излечиться от вируса удалось 36 117 пациентам, а число прошедших обследование на предмет выявления вируса по всей стране превысило 656 тыс. человек.
РБК 19:29
Экономика

Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии

В письме к Мишустину от 21 февраля (есть у РБК) банки указывают, что депутаты предлагают «надуманное и чрезмерно плоское» регулирование тарифов за переводы: такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже для тех, кто не находится под подозрением.
РБК 21:00
Музыка

Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении»

Вестник Кавказа 06:41
Армия и оружие

Генсек ООН призвал незамедлительно прекратить огонь в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к незамедлительному прекращению огня в сирийском Идлибе.
ТАСС 20:31
Происшествия

В Самаре трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей

Трамвай упал на бок в Самаре, придавив пять легковых автомобилей, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 07:25
Происшествия

Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером

24-летний житель Иркутска умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер, рассказал в городской думе депутат Александр Квасов.
Интерфакс 01:00
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС 02:26
Армия и оружие

Министр обороны Турции посетил штаб в провинции на границе с Сирией

Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар посетил расположенный в граничащей с Сирией провинции Хатай штаб командования тактическими действиями турецкой армии в сирийском Идлибе.
ТАСС 20:49
Общество

Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году.
Известия 16:11
Политика

Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 11:40
Политика

Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ

"Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.
РИА Новости 20:18
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ 11:48
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Общество

У трех эвакуированных в Казань россиян подтвердился коронавирус

В ночь с 22 на 23 февраля в Казань были доставлены восемь пассажиров лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.
Inkazan вчера в 09:08
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

Семья Мирошниченко из Екатеринбурга в начале 2019 года выиграла в лотерею 500 млн рублей.
Вестник 05:17
Армия и оружие

Самолёт-разведчик США облучили лазером с китайского эсминца

REGNUM 18:59
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga 10:12
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости 19:29
Армия и оружие

Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии

Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Московский Комсомолец 19:19
Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Metaratings 11:49
Общество

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 15:12
Политика

Посольство России в США заявило о резком ухудшении здоровья Ярошенко

Российские дипломаты просят оказать срочную помощь находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко, чье состояние здоровья резко ухудшилось.
Известия вчера в 22:34
Культура

Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»

Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
РИА Новости 21:01
Футбол

Лондонский «Арсенал» сенсационно вылетел из Лиги Европы

Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
Российская газета 17:51
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb 15:39
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
ТАСС 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное