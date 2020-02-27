Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.

Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать

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