Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.

Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать

Авто Названы автомобили, которые не боятся пробегов за 300 тыс. км Самым "долговечным" автомобилем оказался Toyota Land Cruiser – 15,7% из принявших участие в исследовании внедорожников проехали более 320 тыс. км. Рейтингом поделился американский портал iSeeCars, эксперты которого изучили показатели более 15,8 млн автомобилей, находящихся на ходу.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Здоровье Минздрав подсчитает больных СМА в России В ведомстве подсчитали, что для закупки препаратов тем пациентам, которые уже начали получать лечение, в 2020 году требуется 239 миллионов рублей.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса Россия с 28 февраля вводит ограничения на авиасообщение с Ираном из-за распространения в стране нового коронавируса, сообщил Минтранс.

Культура Amazon впервые купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы» Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы", которое для "Пятницы!" придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.

Политика Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.

Общество ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.

Кино Добронравов рассказал о возвращении Васильева в сериал «Сваты» В Белоруссии уже полным ходом идут съемки седьмого сезона культового сериала «Сваты». Он обещает стать самым долгожданным и финальным.