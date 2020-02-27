Общество
ИнтерфаксРоссиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать
Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.
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Армия и оружие
Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе
Турция уточнила количество погибших военных в провинции Идлиб после авиаудара правительственных войск Сирии.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Футбол
Гончаренко рассказал, почему победы в контрольных матчах негативно влияют на игроков ЦСКА
По словам Виктора Гончаренко, серия побед в контрольных матчах год назад привела к тому, что команда растерялась после первых поражений в РПЛ.
Общество
Нужна лишь одна бумажка: как вернуть невозвратные билеты
Важное уточнение: деньги вернут только тому, на кого оформлен билет.
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов за 300 тыс. км
Самым "долговечным" автомобилем оказался Toyota Land Cruiser – 15,7% из принявших участие в исследовании внедорожников проехали более 320 тыс. км. Рейтингом поделился американский портал iSeeCars, эксперты которого изучили показатели более 15,8 млн автомобилей, находящихся на ходу.
Футбол
Лондонский «Арсенал» вылетел из Лиги Европы
Одной из центральных встреч был матч между лондонским «Арсеналом» и греческим «Олимпиакосом».
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Здоровье
Минздрав подсчитает больных СМА в России
В ведомстве подсчитали, что для закупки препаратов тем пациентам, которые уже начали получать лечение, в 2020 году требуется 239 миллионов рублей.
Экономика
Средняя зарплата в Алтайском крае за год выросла на 9,5%
Среднестатистическая зарплата составила 27 956 рублей, что на 9,5% выше, чем годом ранее.
Космос
Live: первый космический запуск ракеты Astra Rocket
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Россия с 28 февраля вводит ограничения на авиасообщение с Ираном из-за распространения в стране нового коронавируса, сообщил Минтранс.
Культура
Amazon впервые купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы»
Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы", которое для "Пятницы!" придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Политика
Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Кино
Появился первый трейлер ремейка хоррора «Кэндимэн»
На официальном YouTube-канале Universal Pictures выложили трейлер ремейка хорор-фильма "Кэндимэн".
Футбол
«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» в ЛЧ
Общество
Три дороги перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды
На всех автодорогах Алтайского края задействовано порядка 400 единиц техники.
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Кино
Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке
Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в сериал «Сваты»
В Белоруссии уже полным ходом идут съемки седьмого сезона культового сериала «Сваты». Он обещает стать самым долгожданным и финальным.
Здоровье
На Кубани у 70 человек подозревают коронавирус
На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.