Общество

ИнтерфаксИнтерфаксРоссиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать

Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.
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