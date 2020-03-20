Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.

с чего всё началось

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Хоккей У российского игрока НХЛ нашли коронавирус Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус.

Политика Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.

Происшествия В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Здоровье Минздрав назвал главную угрозу для здоровья во время карантина Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россияне, решившие самоизолироваться или отправленные руководством на удаленную работу на фоне распространения нового коронавируса, рискуют набрать лишний вес.

Происшествия Суд отправил вице-мэра Барнаула в СИЗО Сергей Демин, замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям, решением Октябрьского районного суда отправлен в СИЗО.

Хоккей Президент КХЛ Алексей Морозов предложил новый формат плей-офф Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что организация разработала новый формат проведения Кубка Гагарина без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», снявшихся с турнира.

Гаджеты Apple представила новые MacBook Air и iPad Pro Накануне «яблочная» компания из США представила свои новые гаджеты, которые, что уже стало нормой для Apple, стоят примерно около 1 тысячи долларов – MacBook Air ровно 1 тысячу, а iPad Pro (в зависимости от диагонали монитора) обойдется примерно в 800-950 долларов.

Технологии Huawei Mate XS придется искать альтернативу сервисам Google Как сообщают сетевые источники, компания Google начала блокировать свои сервисы, предустановленные на смартфонах Huawei, в частности на модели Mate XS.

Наука Одну из теорий Дарвина доказали спустя 161 год Исследователи из Кембриджского музея смогли доказать гипотезу Чарльза Дарвина о том, что виды животных с внутренним разнообразием могут производить на свет больше подвидов.

Происшествия В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".

Общество Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.

Общество Особое мнение: Виктор Шендерович В.Шендерович: Как только Владимир Владимирович сказал, что оснований для паники нет – немедленно все сели и поехали в Ашан В. Шендерович― Я на самоограничении.

Энергетика «Газпрому» и сланцевой добыче США обещают два года почти без прибыли Низкий спрос на газ в Китае, полные хранилища в Европе и запуск новых мощностей СПГ в США, хотя и более медленными темпами, не дадут ценам расти ближайшие годы и их восстановления можно ожидать через 3−5 лет.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.